 „Hawaii-ul Coreei de Sud”, mai accesibil decât litoralul european. Cât costă o zi pe Insula Jeju
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„Hawaii-ul Coreei de Sud”, mai accesibil decât litoralul european. Cât costă o zi pe Insula Jeju

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Situată la mii de kilometri de Europa, Insula Jeju atrage tot mai mulți turiști prin peisaje vulcanice și facilități neașteptat de ieftine. Costurilor pentru umbrele, foișoare pe nisip și mâncare confirmă că plajele din Coreea de Sud rămân extrem de accesibile. 

Insula Jeju- Hawaii-ul Coreei de Sud/ sursa Unsplash
Insula Jeju- Hawaii-ul Coreei de Sud/ sursa Unsplash

Aflată la peste 8.200 de kilometri de București, Insula Jeju, cunoscută drept „Hawaii-ul Coreei de Sud”, se transformă într-o destinație accesibilă pentru turiștii care caută plaje spectaculoase fără costurile exagerate din Europa.

Cu o organizare impecabilă, nisip vulcanic și vegetație luxuriantă, insula surprinde prin tarife la mâncare și închiriere de echipamente de plajă mai mici decât cele din stațiunile autohtone. 

Acces gratuit pe toate plajele

Spre deosebire de destinațiile europene unde închirierea a două șezlonguri poate încărca considerabil bugetul zilnic, plajele din nordul insulei oferă opțiuni adaptate oricărui buzunar.

Toate zonele de coastă sunt domeniu public, ceea ce înseamnă că turiștii își pot așeza prosoapele direct pe nisip fără nicio taxă. Pentru cei care preferă mai mult confort, facilitățile amenajate au costuri foarte mici.

O platformă acoperită de tip foișor, dotată cu saltele confortabile pentru relaxare și luat masa, costă aproximativ 64 de lei pentru o zi întreagă. O umbrelă mare cu patru scaune poate fi închiriată pentru circa 30 de lei pe zi, potrivit Libertatea.

Mâncare mai ieftină ca la fast-food în România și siguranță strictă

La capitolul gastronomie la malul mării, preparatele populare precum aripioarele de pui crocant sau porțiile de cartofi prăjiți au prețuri sub media unui meniu clasic de tip fast-food din marile orașe românești.

Băuturile alcoolice au un statut aparte din cauza suprataxării aplicate în Coreea de Sud, o bere pe plajă costând în jur de 15 lei, un tarif considerat totuși rezonabil pentru un punct turistic de anvergură internațională.

Pe lângă avantajul costurilor, plajele din Jeju excelează la capitolul siguranță și curățenie. Zonele de înot sunt strict delimitate împotriva curenților și a mareelor, fiind supravegheate continuu de salvamari pe fundalul unui relief vulcanic deosebit.

O insulă în interiorul unei insule

La doar 10-15 minute de Jeju, cu feribotul, se află Udo, o mică insulă cunoscută pentru plajele cu nisip alb, apele turcoaz și peisajele vulcanice spectaculoase.

Destinația, supranumită „insula din insulă”, poate fi explorată în doar câteva ore și atrage anual peste un milion de turiști. 

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