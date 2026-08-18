 Au început pregătirile pentru sărbătorirea a 2000 de ani de la „Botezul Domnului”. Când se va organiza și unde
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Au început pregătirile pentru sărbătorirea a 2000 de ani de la „Botezul Domnului”. Când se va organiza și unde

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„Cea mai mare sărbătoare creștină din istorie”. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a declanșat zilele trecute pregătirile pentru evenimentul împlinirii a 2000 de ani de la „Botezul Domnului Isus Hristos”. Acesta va avea loc în 2030 în Iordania, dar deja se știe cum se va desfășura această sărbătoare care va rămâne în cărțile de istorie.

Siteul Al Maghtas de pe malul Iordanului
Locul din râul Iordan unde se presupune că a fost botezat Isus. Foto: basilica.ro

Patriarhia Ierusalimului a dat startul pregătirilor

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a aprobat zilele trecute modul în care Iordania, va organiza împlinirea a 2000 de ani de la „Botezul Domnului”. Ierarhii s-au întâlnit sub președinția patriarhului Ierusalimului, Teofil al III-lea și au stabilit manifestările organizate la râul Iordan, în siteul Al-Maghtas, locul de pe malul râului Iordan unde se presupune că a avut loc evenimentul care a marcat creștinătatea. 

Potrivit calendarului anunțat, lucrările pentru transformarea zonei, astfel încât să primească  uriașele mulțimi de pelerini și vizitatori, vor începe până la sfârșitul primului trimestru din 2027.

Ce a decis Iordania

Guvernul iordanian a stabilit deja cum se va transforma locul unde se presupune că a avut locul „Botezul Domnului”. Totul se va desfășura pe aproximativ 140 de hectare de terenuri adiacente sitului Al-Maghtas, locul unde a fost botezat Iisus Hristos scriu cei de la siteul basilica.ro.

Aproximativ 40 de milioane de dolari vor fi cheltuite pentru crearea de la 0 a unui sat pentru pelerini și vizitatori, care va cuprinde spații de primire, un centru pentru vizitatori, un hotel, restaurante, magazine, o biserică și alte facilități. 

În zonă va fi ridicat de asemenea „Muzeul Botezului Domnului Iisus Hristos”, care va avea o suprafață de 5.500 de metri pătrați. Acesta va prezenta istoria și dimensiunile religioase și istorice ale locului „Botezului Domnului” printr-un concept arhitectural contemporan, conținut explicativ și expoziții specializate.

Conform planurilor prezentate de guvernul iordanian membrilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, toată zona se va transforma. Lucrările de infrastructură, estimate la 27 de milioane de dolari, vor include drumuri principale, sisteme de apă, desalinizare și irigații, rețele de electricitate și energie solară, iluminat stradal și serviciile necesare funcționării zonei.

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