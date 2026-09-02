 „Cazino, Mon Amour”, ultimele reprezentatii pe scena Cazinoului din Constanța! Show-ul va reveni în vara lui 2027
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„Cazino, Mon Amour”, ultimele reprezentatii pe scena Cazinoului din Constanța! Show-ul va reveni în vara lui 2027

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„Cazino, Mon Amour”, spectacolul muzical original de cabaret scris și regizat de Petre Năstase, a transformat celebrul Cazino din Constanța într-un personaj viu și fascinant, dar și într-o primă stagiune de vară cu un bilanț de succes. 

Regizorul Petre Năstase, succes cu Cazino, Mon Amour
Regizorul Petre Năstase, succes cu Cazino, Mon Amour Foto: Click!

6000 de spectatori, printre care și mulți turiști străini, au savurat cele 30 de reprezentații sold-out ale primei veri de „Cazino, Mon Amour”, un spectacol de cabaret original care timp de 2 ore și jumătate de spectacol total traversează Belle Époque, cele două războaie mondiale, perioada comunistă și renașterea contemporană a Cazinoului, într-o emoționantă meditație despre iubire, timp și memorie.    

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Foto: Click!

„Mi-am dorit ca oamenii să nu vină doar să vadă Cazinoul, ci să-l simtă”

„Cazino, Mon Amour a pornit de la o idee în care am crezut cu toată convingerea: aceea că istoria Cazinoului din Constanța merită spusă într-un mod viu, emoționant și autentic, printr-un text original construit chiar în jurul poveștii acestei clădiri. Mi-am dorit ca oamenii să nu vină doar să vadă Cazinoul, ci să-l simtă. Să-i descopere poveștile, să-i înțeleagă trecutul, să râdă, să se emoționeze și, poate, să privească această clădire cu alți ochi atunci când pleacă. 

Astăzi, când tragem linie după aceste reprezentații, sentimentul este unul de recunoștință. Faptul că cele mai multe spectacole au fost sold-out ne-a arătat că publicul a primit această poveste cu aceeași emoție cu care am pornit noi la drum. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această aventură — artiștilor, autorilor, echipei tehnice, tuturor celor din spatele scenei și, mai ales, spectatorilor. Fără ei, povestea nu ar fi prins viață.

Pentru mine, <<Cazino Mon Amour>> nu a fost doar un spectacol. A fost o declarație de dragoste pentru această clădire și pentru orașul care o poartă în suflet.Și poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl putem spune acum, la final: Cazinoul nu mai este doar o clădire care are o istorie. Este o poveste care continuă să fie spusă. Iar cât timp oamenii vor veni să o asculte, povestea lui va rămâne vie”, a declarat Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța, la capătul celor 30 de reprezentații ale spectacolului original de cabaret „Cazino, Mon Amour”.  

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Foto: Click!

Cu un mix complex și armonios între teatru, muzică live cu orchestră și interpreți, coregrafii de balet și cabaret, tehnologie, scenografie, vestimentație cameleonică, video-mapping și istorie, „Cazino, Mon Amour” spune în cel mai spectaculos mod o poveste despre un loc care nu a încetat niciodată să viseze, despre iubire, istorie, dorință, timp și destin, prinsă între zidurile clădirii Cazinoului Constanța.

„Dragă <<Cazino, Mon Amour>>, pe 10 ianuarie 2026 erai doar un vis. Astăzi ai amintiri. Ai oameni. Ai fotografii. Ai muzică. Ai aplauze. Ai peste 6.000 de spectatori care pot spune: <<Am fost acolo>>. Și ai o bucată din fiecare dintre noi. O să-ți spun doar: Mulțumesc. Mulțumesc pentru cea mai nebună, grea, frumoasă și intensă vară. Mulțumesc oamenilor care au avut încredere în visul nostru înainte să-l poată vedea. Mulțumesc celor care au muncit pentru el. Mulțumesc celor care au urcat pe scenă și și-au pus sufletul acolo, seară de seară. 

Mulțumesc celor care au rămas în întunericul culiselor pentru ca ceilalți să poată străluci. Mulțumesc publicului nostru. Și vouă, tuturor celor care ați fost parte din povestea asta, vreau să vă spun un singur lucru: când, peste ani, o să-mi amintesc de vara lui 2026, o să-mi amintesc de voi. Și o să-mi amintesc de o clădire superbă de la malul mării în care, pentru câteva luni, niște oameni au crezut împreună în visul nostru. Iar visul acela... a prins viață. Noapte bună, Cazino, Mon Amour. Luminile se sting. Sala se golește. Dar tu rămâi. În noi”, este o parte din scrisoarea emoționantă pe care regizorul și scenaristul Petre Năstase a dedicat-o operei lui la finalul primei stagiuni „Cazino, Mon Amour”. 

Ultimele două reprezentații ale „Cazino, Mon Amour” din acest an vor avea loc pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21.00, la Cazinoul din Constanța.

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