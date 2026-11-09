Unde a fost văzut Luca Niculescu în timpul liber: „Nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere”

O vizită aparent banală la librăria Cărturești Verona din București a devenit subiect de conversație pe Facebook, după ce un bărbat a povestit pe Facebook că l-a observat pe premierul Luca Niculescu răsfoind cărți fără ca oamenii din jur să pară că îl recunosc. Postarea a adunat comentarii ironice, reacții apreciative și întrebări despre vizibilitatea și activitatea șefului Guvernului.

Foto: Inquam

Luca Niculescu, la o plimbare printre cărți, la Cărturești Verona

O scenă obișnuită dintr-o librărie bucureșteană a devenit un subiect de dezbatere în mediul online. Alex Seremet a povestit, într-o postare publicată pe Facebook, că l-a întâlnit pe premierul Luca Niculescu la Cărturești Verona, unde acesta răsfoia cărți, aparent fără să atragă atenția celor prezenți.

Observația sa a fost însoțită de o remarcă despre notorietatea publică a actualului prim-ministru:

„Sunt de minute bune în Cărturești Verona și îl urmăresc.

Luca Niculescu, Prim Ministrul României, răsfoiește nestingherit cărți. Nimeni nu schițează nici cel mai mic semn de recunoaștere. Absolut nimeni. E prima oară, probabil, când avem un prim ministru așa de anonim. Pe de altă parte, nu știu câți au bătut librăriile”, a scris Alex Seremet.

Postarea a atras rapid atenția utilizatorilor, iar discuția s-a extins dincolo de simpla prezență a premierului într-o librărie. Comentariile au adus în prim-plan teme precum notorietatea politicienilor, relația dintre funcția publică și viața personală, dar și comparații cu foștii premieri ai României.

Comentariile de pe Facebook: între ironie, aprecierea lecturii și întrebări despre activitatea premierului

Una dintre reacțiile care au atras atenția a amintit că îl văzuse pe Luca Niculescu și în alte contexte obișnuite, inclusiv la cumpărături.

„În primele zile de mandat era la Mega la 1 Mai, ieșea cu o sacoșă și doi sepepiști. Pe mine mă îngrijorează mai degrabă faptul că are atâta timp liber pentru poziția ocupată și momentul în care ne aflăm”, a comentat aceasta.

O altă reacție a privit întâmplarea dintr-o perspectivă diferită, punând accent pe discreția oamenilor din jurul premierului:

„Poate sunt oamenii discreți și vor să îl lase să se bucure de lectură.”

Comparația cu foștii șefi ai Guvernului a fost, de asemenea, prezentă în discuție. Un bărbat a făcut o remarcă ironică despre fostul premier Marcel Ciolacu:

„Dacă îl prindeai pe Ciolacu în Cărturești Verona puteai să ieși la pensie doar din clickurile alea.”

Comentariul face trimitere la diferențele de expunere publică dintre politicieni și la felul în care o apariție a unui lider poate deveni rapid subiect de presă.

Comparația cu Ilie Bolojan: și fostul premier a fost văzut în librării

Un alt subiect care a apărut în comentarii a fost pasiunea pentru lectură a fostului premier Ilie Bolojan. Mai mulți utilizatori au amintit că și acesta a fost văzut în librării și anticariate, în ipostaze asemănătoare.

Bogdan Tache a făcut chiar o precizare în acest sens:

„Alex, și Ilie Bolojan este un cititor avid. Inclusiv mama sa zicea că permanent îl vedea cu o carte în mână. În București nu știu, dar știu că în Oradea intră în librării și cumpără cărți.”

De altfel, Ilie Bolojan a fost surprins în vara anului 2026 într-un anticariat din centrul Bucureștiului, de unde a cumpărat volumul „Românii și Otomanii”, semnat de istoricul Tahsin Gemil.

Este anonimatul un avantaj pentru un prim-ministru?

Dincolo de comentariile ironice, o parte dintre utilizatori au ridicat o problemă mai amplă: cât de vizibil ar trebui să fie un prim-ministru și cât de importantă este prezența sa în spațiul public?

Un internaut a formulat una dintre cele mai critice reacții, făcând referire la comparația cu Ilie Bolojan și la felul în care asemenea momente pot influența percepția publică:

„Asta cu librăriile și prim-miniștrii dă bine, poate, la prostime, căci altfel e de dorit ca acești iluștri necunoscuți să fie la locul de muncă, gândind, pregătind și făcând strategii normale la cap și în favoarea cetățenilor.”

Într-o notă asemănătoare, un alt internaut a pus sub semnul întrebării relevanța unei asemenea apariții pentru cetățeni:

„Așa, și? Cu ce ne ajută pe noi că un PM răsfoiește cărți pentru interesul lui privat?”

Au existat și comentarii care au privit cu simpatie imaginea unui premier care își petrece timpul liber citind.

„Un prim ministru atât de atras de literatură, vreți să spuneți! Cinste lui!”

Reacțiile arată cât de diferit poate fi interpretat același gest: pentru unii, lectura este un semn de normalitate și o preocupare personală care merită apreciată, pentru alții, activitatea unui premier trebuie evaluată în primul rând prin prisma responsabilităților publice.