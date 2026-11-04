 Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților. Moșii de Toamnă sunt pe 7 noiembrie
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Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților. Moșii de Toamnă sunt pe 7 noiembrie

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Sâmbăta Morților, cunoscută în popor și ca Moșii de Toamnă, este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. 

Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților
Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților Foto: Arhivă

În 2026, această zi este marcată pe 7 noiembrie, când credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbele de pomenire și împart alimente și alte daruri în memoria rudelor.  

Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților

Pentru cei care se întreabă sâmbăta morților ce se dă de pomană, răspunsul diferă în funcție de tradiția fiecărei zone, însă există câteva alimente considerate nelipsite de la pomenire.

Coliva ocupă locul central în cadrul slujbei de parastas. Preparată din grâu fiert și îndulcită cu zahăr sau miere, aceasta simbolizează Învierea și viața veșnică. Credincioșii o duc la biserică pentru a fi binecuvântată și apoi o împart celor prezenți.

Pe lângă colivă, în pachetele de pomană se regăsesc de obicei colaci, pâine, fructe de sezon, dulciuri, preparate gătite și băuturi. În multe zone se oferă și lumânări, iar uneori pomană este însoțită de vase, căni sau alte obiecte de uz casnic.

Potrivit tradiției ortodoxe, valoarea pachetului nu este cea mai importantă. Gestul de milostenie și rugăciunea pentru sufletul persoanei pomenite sunt considerate esențiale, iar pomana este oferită în special persoanelor aflate în nevoie.

Ce se mai face la Moșii de toamnă pentru sufletele celor adormiți

Înainte de Sâmbăta Morților, multe familii curăță și împodobesc mormintele celor dragi cu flori de sezon și candele. În ziua pomenirii se participă la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului, unde sunt citite pomelnicele cu numele celor adormiți.

După slujbă, credincioșii merg adesea în cimitire, unde aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru sufletele rudelor trecute la Domnul. Lumina lumânărilor simbolizează speranța Învierii și credința că cei adormiți se odihnesc în lumina lui Hristos.

În tradiția populară, această zi este dedicată reculegerii și pomenirii. Sunt evitate certurile, vorbele grele sau activitățile considerate nepotrivite pentru o zi de rugăciune și comemorare.

Ce semnificație are Sâmbăta Morților în calendarul ortodox

Moșii de Toamnă reprezintă pomenirea generală a tuturor celor adormiți. Denumirea de „moși” provine de la cuvântul „strămoși” și îi include pe părinți, bunici, rude și pe toți cei trecuți la cele veșnice.

Biserica Ortodoxă a rânduit sâmbăta ca zi specială de pomenire a morților deoarece această zi amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt înainte de Înviere.

Din acest motiv, sâmbetele dedicate celor adormiți au o profundă semnificație spirituală, fiind asociate cu speranța în înviere și în viața veșnică.

Prin rugăciunile și actele de milostenie săvârșite la Moșii de Toamnă, credincioșii își arată dragostea față de cei plecați dintre ei și își exprimă credința că legătura dintre generații nu se sfârșește odată cu moartea, ci continuă prin pomenire și rugăciune.

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