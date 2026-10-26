Spectacol impresionant de Ziua Morților! Mii de oameni au celebrat tradiția mexicană

Mii de oameni costumați în schelete, cu machiaje elaborate, pălării extravagante și ținute viu colorate, au participat duminică la parada Mega Catrinas din Ciudad de México, organizată înaintea Zilei Morților. Evenimentul a transformat bulevardul Paseo de la Reforma într-o adevărată scenă în aer liber, unde participanții au defilat până în piața Zócalo, purtând costume pregătite cu multă atenție la detalii.

Catrinas, personajele-simbol ale Zilei Morților, au fost în centrul paradei Foto: Profimedia

Ajunsă la cea de-a 13-a ediție, parada a avut în prim-plan personajele Catrinas, reprezentări feminine ale scheletelor. Acestea sunt înfățișate elegant și au machiaje elaborate. Chipurile pictate pentru a semăna cu niște cranii, pălăriile ornamentate și costumele spectaculoase au atras privirile celor prezenți.

Alături de acestea au apărut ținute tradiționale din diferite regiuni ale Mexicului, cu broderii bogate, culori puternice și accesorii impresionante. La paradă au participat oameni de toate vârstele, de la copii până la persoane în vârstă, iar unii și-au adus și animalele de companie, îmbrăcate în ținute speciale.

Participanții au defilat în costume colorate Foto: Profimedia

Veselie în loc de doliu

Evenimentul le-a oferit mexicanilor ocazia de a lua parte la o manifestare publică dedicată uneia dintre cele mai cunoscute tradiții ale țării. Parada este organizată în preajma Zilei Morților, cunoscută în spaniolă drept Día de los Muertos.

Sărbătoarea este celebrată în fiecare an pe 1 și 2 noiembrie, iar familiile mexicane își comemorează apropiații decedați prin reuniuni, flori, mâncare și altare decorate cu fotografii, lumânări și obiecte care le amintesc de cei dispăruți.

În loc să fie asociată exclusiv cu tristețea, această tradiție pune accentul pe păstrarea vie a amintirii celor care nu mai sunt.

Au participat chiar și câinii Foto: Profimedia

Un alt eveniment dedicat aceleiași sărbători a avut loc în Statele Unite, unde comunitatea mexicană numeroasă din Los Angeles a păstrat tradiția prin cea de-a 27-a ediție a festivalului organizat la celebrul cimitir Hollywood Forever.

Mii de oameni au participat la eveniment, organizat anul acesta sub tema „All Under One Sky”, tradusă prin „Toți sub același cer”.

Vizitatorii au purtat costume tradiționale, coifuri impresionante și machiaje inspirate de cranii, transformând cimitirul într-un spațiu dedicat tradițiilor și memoriei celor dispăruți.

Car alegoric decorat cu schelete și flori colorate Foto: Profimedia

Programul festivalului s-a desfășurat timp de 12 ore și a cuprins parade cu sute de dansatori azteci, aproximativ 100 de altare comunitare dedicate celor decedați și o expoziție de artă amenajată în mausoleul catedralei.

Muzica, dansurile și costumele elaborate au atras mii de vizitatori, care au venit să ia parte la manifestările dedicate acestei tradiții.

Florile de gălbenele, lumânările și fotografiile celor decedați sunt printre elementele întâlnite frecvent la altarele pregătite pentru sărbătoare. Familiile pun acolo și mâncărurile preferate ale celor comemorați, în timp ce comunitățile organizează procesiuni și manifestări publice.