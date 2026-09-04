Ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi? Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei

Cercetătorii de la Diabetes Foundation din New Delhi au descoperit că un consum regulat de migdale crude, în cadrul unei diete echilibrate, poate îmbunătăți viteza de gândire și capacitatea de concentrare la adulții cu risc de prediabet.

Beneficiile consumului zilnic de migdale Foto: arhiva

Ce au descoperit cercetătorii despre consumul zilnic de migdale

Potrivit publicației Inc, pe parcursul a șase luni, specialiștii au derulat un studiu clinic pe adulți între 40 și 60 de ani. După ce participanții au fost confirmați ca având prediabet, au fost împărțiți în două grupuri: unul de control, care a primit doar recomandări generale privind alimentația și activitatea fizică, și un al doilea grup care a urmat exact aceleași indicații, dar cu o suplimentare zilnică de migdale crude, necoapte.

Participanții din grupul cu migdale au consumat zilnic între 30 și 40 de grame, cantitate calculată astfel încât nucile să reprezinte aproximativ 20% din necesarul energetic zilnic. Practic, o parte din grăsimile de gătit și cerealele bogate în carbohidrați au fost înlocuite cu grăsimile naturale din migdale, ceea ce a dus la o alimentație mai echilibrată.

Pentru a evalua impactul asupra funcției cognitive, cercetătorii au folosit teste neuropsihologice digitale la începutul studiului și din nou după 24 de săptămâni. Participanții au trebuit să recunoască modele complexe, să urmărească indicii vizuale și să rezolve sarcini spațiale pe ecran.

Analize făcute în paralel

În paralel, au fost analizate probe de sânge pentru a observa modificări ale glicemiei, ale producției de insulină și ale markerilor inflamatori. Cercetătorii au urmărit un anumit tip de proteină asociată inflamației sistemice, precum și o formă specifică de vitamina E, pentru a vedea cât de bine era absorbită din migdale.

La finalul celor șase luni, diferențele cognitive dintre cele două grupuri au fost evidente. Persoanele care au consumat migdale au avut rezultate mai bune la testele ce măsurau funcția executivă și au prezentat o viteză de procesare mai mare decât grupul de control.

Prediabetul și stresul metabolic

Prediabetul apare atunci când nivelul glicemiei este constant mai ridicat decât normalul, dar nu suficient de mare pentru un diagnostic de diabet de tip 2. Glucoza circulă în sânge fără ca celulele să răspundă eficient, ceea ce duce la rezistență la insulină. În timp, acest dezechilibru metabolic generează stres sistemic în organism.

Urmează inflamația și stresul oxidativ - o stare în care radicalii liberi depășesc capacitatea organismului de a-i neutraliza prin antioxidanți. Radicalii liberi pot deteriora țesuturile sănătoase, afectând inclusiv sistemul cardiovascular și funcțiile cerebrale.

Creierul consumă o cantitate uriașă de energie, iar neuronii au nevoie de căi stabile pentru a procesa glucoza. Când aceste mecanisme se dereglează, apar declinuri cognitive, în special în zona funcțiilor executive - sistemul intern de „management” al creierului, responsabil de organizare, atenție, memorie de lucru și coordonarea informațiilor spațiale.

Beneficii dincolo de funcția cerebrală

Pe lângă îmbunătățirile cognitive, participanții care au consumat migdale au avut o scădere a glicemiei și au pierdut mai mult în greutate decât cei din grupul de control. Nivelurile de vitamina E antioxidantă au crescut semnificativ, iar procesul de peroxidare lipidică - degradarea oxidativă a grăsimilor - a scăzut.

O posibilă explicație este că polifenolii și vitamina E din migdale au neutralizat radicalii liberi, reducând stresul oxidativ. În plus, migdalele par să stabilizeze mediul metabolic al creierului: atenuează vârfurile de glicemie după mese, reduc inflamația și protejează vasele de sânge. Conținutul ridicat de grăsimi și proteine din nucile crude încetinește digestia, împiedicând intrarea rapidă a glucozei în sânge.