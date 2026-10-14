 Cum să speli corect pernele pentru a le face din nou parfumate, pufoase și fără alergeni
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Cum să speli corect pernele pentru a le face din nou parfumate, pufoase și fără alergeni

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Pernele curate contribuie la un somn odihnitor, însă spălarea lor este adesea trecută cu vederea. În timp, acestea acumulează transpirație, sebum, celule moarte și praf, iar umplutura își poate pierde volumul. Descoperă cum să speli corect pernele în funcție de material, ce greșeli să eviți și cum să le redai prospețimea fără să le deteriorezi.

Cum să speli corect pernele pentru a le face din nou parfumate, pufoase și fără alergeni
Cum să speli corect pernele pentru a le face din nou parfumate, pufoase și fără alergeni Foto: arhiva

Schimbăm frecvent lenjeria de pat și spălăm fețele de pernă, dar cât de des ne ocupăm de pernele propriu-zise? Deși sunt protejate de materialul exterior, acestea nu rămân curate la nesfârșit. În timpul nopții, absorb umezeala și intră în contact cu uleiurile naturale ale pielii, iar praful și alergenii se pot acumula în timp.

Vestea bună este că, prin câteva metode simple de întreținere, multe perne pot deveni din nou proaspete și pufoase. Secretul este să alegi metoda de curățare potrivită umpluturii și să acorzi o atenție deosebită uscării. Nu toate modelele suportă spălarea la mașină, iar o temperatură prea ridicată sau prea multă apă pot deteriora materialele delicate.

Cât de des trebuie spălate pernele pentru a rămâne curate?

Ca regulă generală, pernele lavabile ar trebui curățate temeinic o dată la trei până la șase luni. Frecvența poate varia în funcție de material, de instrucțiunile producătorului și de condițiile în care sunt folosite.

Pentru a păstra patul proaspăt mai mult timp, este important să faci diferența între întreținerea lenjeriei și curățarea pernei:

  • Fețele de pernă: spală-le, de regulă, o dată pe săptămână sau la una-două săptămâni, în funcție de nevoi.
  • Husele de protecție: curăță-le aproximativ o dată pe lună sau conform indicațiilor de pe etichetă.
  • Pernele propriu-zise: spală-le la intervale de trei până la șase luni, dacă materialul permite acest lucru.

Husele de protecție sunt utile deoarece reduc cantitatea de transpirație, sebum și praf care ajunge în umplutură. Totuși, ele nu înlocuiesc spălarea periodică și aerisirea.

Cum speli pernele cu puf sau umplutură sintetică la mașină

Pernele umplute cu puf, pene sau fibre sintetice pot fi, în multe cazuri, spălate la mașina de spălat. Înainte de a începe, verifică eticheta pentru a vedea dacă producătorul permite acest lucru și ce temperatură recomandă.

1. Verifică starea pernei și eticheta de întreținere

Dacă materialul exterior este rupt sau cusăturile sunt desfăcute, umplutura s-ar putea împrăștia în timpul spălării. Repară eventualele deteriorări înainte de a pune perna în mașină.

2. Așază pernele în mod echilibrat

Dacă dimensiunea tamburului permite, poți spăla două perne simultan, pentru a distribui mai bine greutatea. Nu înghesui însă prea multe articole în mașină: pernele au nevoie de suficient spațiu pentru ca apa și detergentul să circule prin umplutură.

3. Alege un program delicat

Folosește programul și temperatura indicate pe etichetă. Un ciclu delicat este adesea potrivit pentru pernele lavabile, iar o clătire suplimentară poate ajuta la eliminarea detergentului rămas în material.

4. Folosește puțin detergent

Alege un detergent blând și respectă dozajul recomandat pentru cantitatea de rufe. Excesul de detergent se poate acumula în umplutură și poate lăsa reziduuri, afectând senzația de prospețime.

5. Asigură-te că perna se usucă complet

Uscarea este la fel de importantă ca spălarea. Dacă eticheta permite folosirea uscătorului, selectează o temperatură joasă și adaugă bile speciale pentru uscător, care pot ajuta la menținerea volumului. Oprește aparatul periodic și redistribuie umplutura cu mâna, pentru a desface eventualele cocoloașe.

Dacă usuci pernele în aer liber, așază-le într-un loc bine ventilat și întoarce-le periodic. Nu le folosi până când interiorul nu este complet uscat, deoarece umezeala rămasă poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

Cum cureți pernele din spumă cu memorie sau latex

Pernele din spumă cu memorie și cele din latex au nevoie de o îngrijire diferită. În general, miezul acestor modele nu trebuie introdus în mașina de spălat și nici scufundat în apă, deoarece umezeala și manipularea agresivă pot deteriora structura materialului.

Unele perne cu spumă mărunțită au instrucțiuni de întreținere diferite, așa că eticheta rămâne cea mai importantă sursă de informații.

Pentru a curăța în siguranță o pernă din spumă cu memorie sau latex, urmează câțiva pași simpli:

  • Spală separat husa detașabilă. Îndepărteaz-o și curăț-o conform instrucțiunilor producătorului.
  • Îndepărtează praful. Dacă materialul permite, folosește cu grijă aspiratorul, la o putere redusă, pentru a curăța suprafața pernei.
  • Curăță petele local. Tamponează zona cu o cârpă ușor umezită și, dacă este potrivit pentru material, cu puțină apă și săpun delicat. Evită frecarea puternică și îmbibarea spumei.
  • Lasă perna să se usuce natural. Așaz-o într-un spațiu bine ventilat și așteaptă până când este complet uscată înainte de a-i pune husa la loc.

Nu folosi uscătorul, sursele directe de căldură sau produse de curățare agresive decât dacă producătorul le recomandă în mod explicit.

Cum elimini mirosurile neplăcute și reduci alergenii din perne

Un miros proaspăt nu înseamnă automat că o pernă este lipsită de alergeni. Pentru a menține un mediu de somn mai curat, contează atât igiena regulată, cât și uscarea corectă și protejarea pernei între spălări.

Iată câteva obiceiuri care pot face diferența:

  • Aerisește pernele periodic, într-un spațiu uscat și bine ventilat.
  • Spală regulat lenjeria de pat și respectă temperatura recomandată pentru fiecare material.
  • Folosește huse de protecție, mai ales dacă vrei să limitezi acumularea de praf și particule în interiorul pernei.
  • Evită parfumurile folosite pentru a masca mirosurile. Acestea nu înlocuiesc curățarea și pot irita persoanele sensibile.
  • Respectă instrucțiunile de uscare. O pernă care rămâne umedă în interior poate dezvolta mirosuri persistente.

Dacă ai alergie la acarieni, spălarea pernei trebuie integrată într-o rutină mai amplă de igienizare a dormitorului. Husele antiacarieni și curățarea regulată a lenjeriei pot ajuta la reducerea expunerii, însă nicio metodă individuală nu garantează eliminarea completă a alergenilor.

Când este momentul să înlocuiești perna cu una nouă?

Chiar și atunci când este întreținută corect, o pernă are o durată de viață limitată. Umplutura se poate tasa, materialul se poate deteriora, iar forma inițială poate fi dificil de recuperat.

Un test simplu te poate ajuta să observi dacă perna și-a pierdut elasticitatea: îndoaie-o ușor, dacă materialul permite acest lucru, apoi urmărește dacă revine la forma inițială. Dacă rămâne turtită, prezintă cocoloașe persistente sau nu mai oferă susținerea de care ai nevoie, poate fi timpul să o înlocuiești.

Un alt semn de luat în calcul este mirosul neplăcut care persistă chiar și după o curățare corectă și o uscare completă. Verifică și dacă există pete persistente, rupturi sau urme de mucegai. În cazul deteriorării ori al unei contaminări importante, înlocuirea este de obicei opțiunea mai sigură.

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