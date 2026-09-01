 De ce a murit Nicu Ceaușescu la 45 de ani. „Prințișorul” fostului dictator ar fi împlinit astăzi 77 de ani
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De ce a murit Nicu Ceaușescu la 45 de ani. „Prințișorul” fostului dictator ar fi împlinit astăzi 77 de ani

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Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu, a murit pe 26 septembrie 1996, la doar 45 de ani. Acesta a fost diagnosticat cu o boală cruntă. 

De ce a murit fiul lui Nicu Ceaușescu
De ce a murit fiul lui Nicu Ceaușescu Foto: Historia

De ce a murit Nicu Ceaușescu

Nicu Ceaușescu, fiul cel mai mic al Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu, a murit pe 26 septembrie 1996, la doar 45 de ani, în urma unei ciroze hepatice avansate, agravată de un stil de viață marcat de excese. Potrivit medicilor care l-au tratat, boala era într-un stadiu terminal, iar organismul său nu a mai răspuns la tratament.

După Revoluție, Nicu a fost încarcerat la Jilava și apoi la Craiova, perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat accelerat. În 1992, a fost eliberat pe motive medicale, iar ultimii ani i-a petrecut în discreție, în casa surorii sale, Zoe. Moartea sa a fost consecința directă a complicațiilor hepatice severe, generate de consumul excesiv de alcool și de afecțiuni netratate corespunzător.

În septembrie 1996, la vârsta de 45 de ani, Nicu Ceaușescu a fost internat de urgență la Spitalul Clinic Universitar din București, cu diagnosticul de hemoragie digestivă superioară, varice esofagiene și ciroză hepatică cronică. Pe 18 septembrie a părăsit România pentru o intervenție chirurgicală la Viena, însă starea sa s-a agravat rapid. Pe 26 septembrie 1996, Nicu Ceaușescu a murit la Viena.

Trei zile mai târziu, a fost înmormântat la Cimitirul Ghencea‑Civil din București, cu tricolorul pe sicriu – un detaliu simbolic pentru cel care fusese, cândva, considerat moștenitorul politic al tatălui său.

Controversele din viața „Prințișorului”

Nicu Ceaușescu a fost, încă din adolescență, considerat „moștenitorul” regimului comunist. A beneficiat de privilegii uriașe, a fost numit în funcții importante în Partidul Comunist Român și a devenit prim-secretar la Sibiu, unde era cunoscut pentru petrecerile extravagante, consumul de alcool și comportamentul abuziv.

Numeroase mărturii din epocă îl descriu ca pe un tânăr care profita de statutul său, iar presa postdecembristă a relatat frecvent despre scandalurile în care a fost implicat.

După Revoluție, Nicu a fost arestat și acuzat de instigare la violențe împotriva manifestanților din Sibiu, însă condamnarea sa a fost redusă din cauza problemelor medicale grave. 

Pe 3 iunie 1991, cauza a fost rejudecată, iar încadrarea juridică a fost schimbată, pedeapsa fiind redusă la 16 ani de detenție. În 20 noiembrie 1992, Nicu a primit o nouă condamnare – 5 ani de închisoare pentru port ilegal de armă și încălcarea regimului armelor și munițiilor. Din cauza stării de sănătate tot mai fragile, a fost eliberat condiționat pe motive medicale.

Nicu Ceaușescu ar fi împlinit astăzi 77 de ani

Nicu Ceaușescu ar fi împlinit astăzi 77 de ani. Figura sa rămâne una controversată în istoria României: un personaj crescut în umbra puterii absolute, destinat să preia conducerea statului, dar care a sfârșit tragic, răpus de boală și de propriile excese.

Moștenirea sa publică este strâns legată de perioada comunistă, de privilegiile familiei Ceaușescu și de modul în care a fost perceput înainte și după 1989. Viața lui a rămas marcată de controverse, excese și decizii politice discutabile, care au alimentat imaginea de „Prințișor” al dictaturii.

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