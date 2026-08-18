 Generația Z, tot mai preocupată de bani. Ce decizii importante din viață amână tinerii din cauza problemelor financiare
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Generația Z, tot mai preocupată de bani. Ce decizii importante din viață amână tinerii din cauza problemelor financiare

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În perioada 2024-2025, ponderea consumatorilor din Generația Z care au beneficiat de asistență financiară a scăzut cu 35%, potrivit unui studiu recent realizat de Bank of America.

Gen Z vrea să fie mai independent/sursă foto: arhivă
Gen Z vrea să fie mai independent/sursă foto: arhivă

Banii, motiv de stres pentru tineri

Efortul de a obține independența financiară are loc pe fondul unui climat economic dificil, studiul arătând că 42% dintre membrii Generației Z trăiesc de la salariu la salariu. „Generația Z știe că stresul legat de bani este real – dar îl înfruntă cu curaj”, a declarat Holly O'Neill, președinta departamentului de consumatori, într-un comunicat.

„Își gestionează bugetul cu sinceritate, reduc cheltuielile când este nevoie și poartă discuții sincere despre bani în timp ce lucrează pentru atingerea obiectivelor lor”.

Eliberarea de dependența financiară față de părinți face parte dintr-o tendință mai amplă a Generației Z – 81% dintre ei doresc să fie considerați responsabili din punct de vedere financiar, potrivit publicației The Independent.

Cu alte cuvinte, aproape jumătate din membrii acestei generații nu mai au bani rămași din salariu după ce își acoperă cheltuielile necesare.

Prioritățile tinerilor din GenZ

În contextul acestor presiuni, Generația Z a acordat prioritate economisirii. Potrivit studiului, atunci când au fost întrebați ce ar face cu 300 de dolari în plus pe lună, o proporție mai mare dintre membrii Generației Z au răspuns că i-ar economisi, comparativ cu milenialii, Generația X și baby boomers.

Concluziile Bank of America sunt în concordanță cu numeroase studii care descriu Generația Z ca fiind o generație conștientă de costuri, cu un plan pe termen lung pentru marile etape financiare ale vieții, precum cumpărarea unei case și căsătoria.

În loc să se concentreze pe ceea ce își doresc – o casă, de exemplu – aproximativ 75% dintre tinerii din Generația Z preferă să avanseze în carieră, astfel încât să aibă capacitatea financiară de a-și cumpăra o casă, potrivit unui sondaj realizat în octombrie 2025 de Realtor.com.

„Acordarea priorității dezvoltării profesionale… se dovedește a fi cel mai bun prim pas pentru a-și permite o locuință într-o bună zi”, se arată în sondaj. „Majoritatea respondenților (82%) confirmă acest lucru, afirmând că un loc de muncă mai bine remunerat i-ar face mai dornici să cumpere o locuință”.

Atunci când generația Z are nevoie de ajutor pentru a-și crea sau perfecționa un plan financiar, are la dispoziție o mulțime de informații din care să aleagă. Rețelele sociale și internetul, în general, conțin milioane de conturi și articole care oferă sfaturi despre cum să-ți gestionezi banii.

Câte ore pe zi petrecem gândindu-ne la bani

Un studiu realizat de firma de servicii financiare Empower a arătat că Generația Z se gândește la bani mai multe ore pe zi decât orice altă generație.

Se pare că cei mai tineri adulți din America se descurcă relativ bine în a se orienta printr-un flux nesfârșit de sfaturi, a afirmat Jed Macosko, profesor de fizică, biofizică și econofizică la Universitatea Wake Forest.

„Generația Z a crescut având acces instantaneu la informații financiare, la investiții cu costuri reduse și la instrumente de gestionare a bugetului”, a declarat Macosko într-un e-mail adresat publicației The Independent. „Deși se confruntă cu siguranță cu provocări semnificative – printre care costurile ridicate ale locuințelor, datoriile studențești și incertitudinea economică – accentul pe care îl pun pe economisire, pe evitarea datoriilor inutile și pe interesul activ față de finanțele personale sugerează că, în ansamblu, Generația Z este cea mai conștientă generație din punct de vedere financiar din ultima jumătate de secol”.

În România, 55% dintre tinerii din generaţia Z din România spun că au amânat decizii importante de viaţă din cauza situaţiei lor financiare, potrivit unui studiu realizat de Deloitte Global 2026, GenZ and Millenial Survey.

Studiul Deloitte arată că peste jumătate dintre tinerii români din generația Z se declară nesiguri din punct de vedere financiar -  un procent semnificativ mai mare decât media globală, de 45%. În plus, 40% spun că le este dificil să își acopere toate cheltuielile lunare.

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