Începe Anul Bisericesc pe 1 septembrie. Semnificația zilei și tradițiile

1 septembrie marchează începutul Anului Bisericesc, un moment cu profunde semnificații spirituale în tradiția ortodoxă. Biserica consideră luna septembrie ca fiind momentul în care credincioșii sunt chemați să își așeze gândurile spre bunătate.

Anul bisericesc începe la 1 septembrie Foto: arhivă

Semnificația zilei de 1 septembrie

În tradiția ortodoxă, 1 septembrie reprezintă începutul Anului Bisericesc, o dată stabilită după modelul vechiului calendar iudaic, în care toamna marca începutul unui nou ciclu agricol și spiritual.

Ziua este asociată și cu rugăciuni pentru binecuvântarea anului, pentru sănătate, roade bogate și pace în comunități. În multe biserici se citește o slujbă specială, în care se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru lunile ce urmează.

Pentru credincioși, începutul Anului Bisericesc este un prilej de reînnoire spirituală, de stabilire a unor intenții bune și de apropiere de valorile creștine. Este considerat un moment potrivit pentru a începe obiceiuri sănătoase, pentru a lăsa în urmă tensiunile și pentru a privi cu încredere spre un nou ciclu liturgic.

Tradiții la Începutul Anului Bisericesc

În multe comunități, data de 1 septembrie este însoțită de obiceiuri care simbolizează protecția, bunăstarea și recunoștința pentru darurile naturii. Oamenii merg la biserică pentru a primi binecuvântare, considerând că începutul Anului Bisericesc trebuie să fie luminos și lipsit de tensiuni. În unele parohii, credincioșii sunt unși cu ulei sfințit, gest care semnifică vindecare și întărire sufletească.

Gospodarii aduc primele roade ale toamnei – struguri, mere, legume – pentru a fi binecuvântate, ca semn al mulțumirii pentru ceea ce au primit până acum. Tot în această zi, oamenii evită certurile și vorbele grele, fiindcă se spune că felul în care începi anul bisericesc influențează energia lunilor următoare. Mulți credincioși își stabilesc și mici „planuri pentru suflet”: participarea mai constantă la slujbe, lecturi din Scriptură sau implicarea în fapte bune.

În tradiția populară, 1 septembrie este și un reper agricol. Se crede că vremea din această zi arată cum va fi toamna, iar semnele naturii sunt atent urmărite pentru a intui roadele sezonului.