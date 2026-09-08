 Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
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Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public

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Sorina Matei este propunerea AUR pentru conducerea interimară a Televiziunii Române, în urma deciziei Curții Constituționale privind conducerea TVR. În paralel, la Radioul public, PSD îl propune pe Răzvan Dincă pentru a prelua interimatul de la Robert Schwarz. 

Sorina Matei, șefă interimară la TVR
Sorina Matei, șefă interimară la TVR Foto: arhivă

Televiziunea și Radioul public intră într-o nouă etapă de schimbări la nivelul conducerii. Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR pentru funcția de director interimar al Televiziunii Române, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului privind instalarea conducerii TVR.

Propunerea a fost adoptată în ședința birourilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, cu voturile PSD, AUR și SOS.

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