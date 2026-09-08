Scandal la INML după moartea lui Costeluș de la Clejani! Poliția a intervenit, iar înmormântarea riscă să fie amânată

Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani ar putea fi amânată, după ce familia artistului nu a reușit să îi ridice trupul neînsuflețit de la INML. Marți dimineață, rudele au revenit la institut, însă situația a degenerat, fiind nevoie de intervenția poliției.

Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Foto: Facebook

Momente tensionate la INML, după moartea lui Costeluș de la Clejani! Rudele artistului au mers să ridice trupul neînsuflețit, însă au aflat că procedurile medico-legale nu au fost încă finalizate. Situația a escaladat, iar poliția a intervenit după un apel la 112.

Rudele nu au putut ridica trupul neînsuflețit

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, la vârsta de 44 de ani. Potrivit informațiilor apărute până acum, artistul ar fi suferit o infecție gravă la picior și ar fi trecut prin două intervenții chirurgicale, dezvoltând ulterior septicemie.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma procedurilor medico-legale. Familia spera să îl poată ridica luni, însă acest lucru nu a fost posibil. Marți, rudele s-au întors la INML, dar au primit din nou un refuz.

Situația a devenit tensionată după ce un martor a apelat 112, existând suspiciunea că în mașinile rudelor s-ar afla obiecte contondente, potrivit cancan.ro.

Mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului și au făcut verificări. Fratele artistului, Cristi, a susținut că familia a venit doar pentru a-l lua acasă pe Costeluș. În urma verificărilor, oamenii legii nu au găsit obiecte contondente.

Înmormântarea riscă să fie amânată

Familia lui Costeluș de la Clejani nu este singura care s-ar confrunta cu probleme în ridicarea trupurilor persoanelor decedate, pe fondul unui blocaj din sistemul de medicină legală.

În aceste condiții, familiile care așteaptă finalizarea procedurilor medico-legale nu pot începe pregătirile pentru funeralii. În cazul lui Costeluș de la Clejani, rămâne de văzut când va putea fi predat trupul neînsuflețit familiei și când va putea avea loc înmormântarea.