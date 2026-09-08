 Sunt mașinile de spălat verticale mai eficiente? Ce părere au specialiștii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Sunt mașinile de spălat verticale mai eficiente? Ce părere au specialiștii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nu mulți dintre noi ne gândim la acest detaliu, dar există unele diferențe între mașinile de spălat verticale și cele obișnuite, dincolo de aspectul estetic. Din acest motiv, unii oameni se întreabă care dintre acestea reușesc să spele hainele mai eficient.

Mașinile de spălat verticale pot fi foarte utile
Mașinile de spălat verticale pot fi foarte utile Foto: Adobe Stock

În mod tradițional, mașinile de spălat verticale sunt considerate a fi mai eficiente, însă aparențele pot fi înșelătoare. De fapt, în realitate, mașinile de spălat obișnuite pot fi mult mai eficiente, potrivit Real Simple.

„Mașinile de spălat cu încărcare frontală sunt, în general, cunoscute pentru faptul că spală mai eficient și deteriorează mai puțin hainele. De asemenea, acestea se descurcă mai bine cu articolele voluminoase, cum ar fi prosoapele groase, covorașele de baie sau pilotele mai ușoare, care altfel ar putea necesita o vizită la o spălătorie, deoarece sunt prea mari pentru mașinile cu încărcare verticală sau s-ar putea prinde în agitator”, a explicat expertul Tom Ceconi.

Care tip de mașină de spălat este mai eficient

Deși ambele sunt menite să spele hainele, modul în care aceste tipuri de mașini de spălat funcționează este diferit. Iar, deși poate suna surprinzător, diferența dintre ele nu este una numai estetică.

„Mașinile de spălat cu încărcare verticală folosesc un agitator, un ax central care se rotește înainte și înapoi, sau un rotor, un con sau un disc cu profil redus care se învârte, pentru a crea o frecare delicată între țesături. În schimb, mașinile de spălat cu încărcare frontală rostogolesc țesăturile pentru a crea frecare, ceea ce tinde să fie mai eficient la curățare”, explică specialista Amanda Abraham.

Detaliul pe care mulți oameni îl ignoră

Cu toate acestea, mașinile de spălat verticale au un avantaj, în anumite situații. Mai precis, acest tip de mașini de spălat poate gestiona mai multe haine în același timp și ne permite să oprim ciclul de spălare în orice moment.

„Mașinile de spălat cu încărcare verticală oferă adesea o funcție de spălare cu un nivel ridicat de apă, ideală pentru încărcături mai mari, articole foarte murdare și țesături rezistente, precum blugii sau prosoapele”, spune Abraham.

Ghid de cumpărături

oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
image png
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare” Vedete românești
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
„Măi, băiatule…”. Amintirea lui Atanas Trică despre bunicul Ilie Balaci, în ziua în care „Minunea Blondă” ar fi împlinit 70 de ani. „Asta mi-a rămas în minte!” www.fanatik.ro
image
Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" observatornews.ro
image
În Spania, autoritățile oferă gratuit un sat cu 12 case, cu o singură condiție. Pe aici trecea odată celebrul Camino Real a Castilla   www.antena3.ro
image
Nicuşor Dan cere parlamentarilor să aprobe ca România să trimită 20 de militari în sprijinul Ucrainei. Birourile Permanente analizează și demisiile mai multor membri CNA și SRTV www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ai apartament într-un bloc construit înainte de 1990? Schimbarea din 2026 care îți mărește impozitul playtech.ro
image
Cum l-a impresionat Denis Drăguş pe Mihai Stoica la FCSB: “M-a emoţionat! Un om dulce. Vorbeşte trei limbi străine la perfecţie” www.fanatik.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image png
VideoImagini inedite în Tuzla. Un delfin a înotat printre turiștii aflați la mal: „A fost uluitor” Național
banner Irina Loghin
#Exclusiv Click!
Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor Național
Plaja Voutoumi, insula Antipaxos din Grecia FOTO Shutterstock
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație” Fapt divers
scoala jpg
A început școala! Ce alte scuze invocă românii pentru a nu munci: „De ce nu vă duceți pruncii la școala din cartier?” Fapt divers
sat abandonat pexels jpg
Un sat întreg, oferit gratis! Are 12 case și teren uriaș, dar există o condiție Fapt divers
bethany taylor1 jpeg
Un AVC i-a șters șapte ani din memorie. La 22 de ani, tânăra s-a trezit convinsă că are 5 ani: „Mă comportam foarte copilărește” Internațional
BNR jpeg
#Exclusiv Click!
Bancnota de 100 de lei care se vinde cu 240 de lei. BNR lansează o ediție aniversară pentru colecționari Național
casa bobel jpg
Este cea mai veche casă de locuit din România. Are o istorie de peste 600 de ani. Unde se află Fapt divers
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net