Sunt mașinile de spălat verticale mai eficiente? Ce părere au specialiștii

Nu mulți dintre noi ne gândim la acest detaliu, dar există unele diferențe între mașinile de spălat verticale și cele obișnuite, dincolo de aspectul estetic. Din acest motiv, unii oameni se întreabă care dintre acestea reușesc să spele hainele mai eficient.

Mașinile de spălat verticale pot fi foarte utile Foto: Adobe Stock

În mod tradițional, mașinile de spălat verticale sunt considerate a fi mai eficiente, însă aparențele pot fi înșelătoare. De fapt, în realitate, mașinile de spălat obișnuite pot fi mult mai eficiente, potrivit Real Simple.

„Mașinile de spălat cu încărcare frontală sunt, în general, cunoscute pentru faptul că spală mai eficient și deteriorează mai puțin hainele. De asemenea, acestea se descurcă mai bine cu articolele voluminoase, cum ar fi prosoapele groase, covorașele de baie sau pilotele mai ușoare, care altfel ar putea necesita o vizită la o spălătorie, deoarece sunt prea mari pentru mașinile cu încărcare verticală sau s-ar putea prinde în agitator”, a explicat expertul Tom Ceconi.

Care tip de mașină de spălat este mai eficient

Deși ambele sunt menite să spele hainele, modul în care aceste tipuri de mașini de spălat funcționează este diferit. Iar, deși poate suna surprinzător, diferența dintre ele nu este una numai estetică.

„Mașinile de spălat cu încărcare verticală folosesc un agitator, un ax central care se rotește înainte și înapoi, sau un rotor, un con sau un disc cu profil redus care se învârte, pentru a crea o frecare delicată între țesături. În schimb, mașinile de spălat cu încărcare frontală rostogolesc țesăturile pentru a crea frecare, ceea ce tinde să fie mai eficient la curățare”, explică specialista Amanda Abraham.

Detaliul pe care mulți oameni îl ignoră

Cu toate acestea, mașinile de spălat verticale au un avantaj, în anumite situații. Mai precis, acest tip de mașini de spălat poate gestiona mai multe haine în același timp și ne permite să oprim ciclul de spălare în orice moment.

„Mașinile de spălat cu încărcare verticală oferă adesea o funcție de spălare cu un nivel ridicat de apă, ideală pentru încărcături mai mari, articole foarte murdare și țesături rezistente, precum blugii sau prosoapele”, spune Abraham.