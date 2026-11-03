 Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa
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Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa

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O postare recentă pe platforma Reddit referitoare la afacerea lui Mugur Mihăescu a stârnit un val de reacții și o dezbatere aprinsă cu privire la antreprenoriatul din România, relația dintre patroni și stat, dar și la istoricul de afaceri al actorului și politicianului cunoscut pentru personajul „Garcea”.

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Foto: Instagram

Nemulțumirile unui român cu privire la Horeca

Un român se arată nemulțumit de faptul că Mugur Mihăescu a solicitat, în trecut, subvenții, din partea statului deși, spune el, afacerea îi merge bine. De asemenea, internautul acuză Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) de faptul că nu lucrează în folosul angajaților, ci favorizează patronii, care, oricum o duc mai bine.

„Garcea face aproape un milion de euro pe an cu restaurantul Zest Pizza, dar, în continuare (n.r patronii) vor subvenții Horeca, domeniul care acum are numere mari pe profit.

Au profituri mari prin exploatarea românilor și a străinilor care vin să muncească, care, dacă fac plângere la ITM sunt dați ei afară!. La români e la fel! ITM nu apără angajații, ci angajatorii. ITM este politizatp, iar angajații acestei instituții sunt plătiți din taxele noastre fără a servi intereselor plătitorilor statului”, este postarea făcută de un român pe platforma Reddit

Boicot din partea comunității, împotriva lui Mugur Mihăescu

Pornind de la această postare, oamenii au reacționat în secțiunea de comentarii. Astfel, un internaut susține că de când a aflat cine este patronul restaurantului, a încetat să mai comande mâncare de acolo și i-a îndemnat pe prieteni să facă la fel.

„Voi mai comandați de la Zest? Eu și toți cunoscuții mei am încetat să mai facem asta de când am aflat cine e patron”, spune cineva. De asemenea, un alt român i-a răspuns: „La fel, am renunțat la Zest imediat de cum am aflat”.

Alții au mers mai departe, etichetând afacerile drept exemple ale unui sistem în care politicienii și antreprenorii bine conectați profită de ajutoare de la stat, pe modelul „cine împarte parte-și face”.

„Dacă s-ar face o listă transparentă cu date reale de câți sunt subvenționați în țara asta fără să aibă nevoie de fapt, țara ar arde de la atâtea proteste fără precedent în istoria românilor. Noroc că nu sunt proști tovarășii să permită divulgarea acestor informații ținute la secret și își mențin domnia țării în liniște”, a mai spus cineva în secțiunea de comentarii.

„Ca să fii "antreprenor" pe profit în Romania trebuie să tragi tunuri multe! Bravo lui că e oportunist și că o duce bine!”, spune alt utilizator.

Dezbatere aprinsă: Cine susține de fapt economia?

Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-o dispută economică între susținătorii perspectivei antreprenoriale și cei ai angajaților. Unii utilizatori au atras atenția asupra cifrelor din spatele unei afaceri medii, subliniind impactul fiscal major pe care un patron îl generează prin plata taxelor salariale, a TVA-ului colectat și a impozitelor pe profit.

„În niciun caz nu îi iau apărarea lui Garcea, vreau doar să înțeleagă lumea că antreprenoriatul nu înseamnă că patronul bagă ca hapsânul toți banii în buzunar, ci bagă în buzunar ce rămâne după ce își ia statul tributul obligatoriu”, mai spune cineva.

De asemenea, aceeași persoană susține că Mugur Mihăescu are 53 de angajați, că el contribuie cu peste 1 mil. de lei la bugetul de stat și plătește cel puțin 1.7 mil. lei salarii. Aici, cineva îl contrazice și susține că nu patronul este un „salvator”, iar taxele la stat sunt produse, în realitate, prin munca efectivă a angajaților și prin banii cheltuiți de clienți.

„De ce consideri că patronul contribuie cu acel 1 mil la bugetul de stat și nu cei 53 de salariați? Face el 40% din munca celor 53 și acoperă dările lor?

TVA-ul la ce vinde îl plătesc clienții din ce muncesc ei. TVA-ul la ce cumpără pentru restaurante îl plătește el (dacă nu face evaziune cu distribuitorii lui), dar eu presupun că tu te refereai la prima parte.

Ce contribuie patronul este acel impozit pe profit la dividende, mi se pare bizar să portretizezi situația de parca patronul este unicul contribuitor la bugetul de stat când în spate lui sunt de fapt sute de persoane care fac parte din ecuație”, a argumentat un utilizator.

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