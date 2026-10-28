 Poftiți în biblioteca pisicilor! Felinele au fost salvate de pe străzile din Bangkok
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Poftiți în biblioteca pisicilor! Felinele au fost salvate de pe străzile din Bangkok

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În Bangkok, capitala Thailandei, există o bibliotecă inedită în care cititorii împart spațiul cu pisicile salvate de pe străzi. Mongkolsiri se află chiar în incinta templului budist Wat Paknam Phasi Charoen și oferă acces gratuit la cărți, de la romane și volume de nonficțiune până la titluri traduse și exemplare vechi, mai greu de găsit.

Biblioteca Mongkolsiri găzduiește peste 40 de pisici
Biblioteca Mongkolsiri găzduiește peste 40 de pisici Foto: Profimedia

Felinele se plimbă printre rafturi, se așază în locurile însorite și trag câte un pui de somn în colțurile încăperii. Unele se apropie de cei care citesc pentru a cerși mângâiere, iar altele își văd liniștite de somn.

Pisicile sunt îngrijite de călugări

Călugării templului budist Wat Paknam Phasi Charoen au grijă de ele
Călugării templului budist Wat Paknam Phasi Charoen au grijă de ele Foto: Profimedia

Biblioteca a devenit astfel un loc neobișnuit, în care vizitatorii pot răsfoi cărți fără să plătească intrarea și pot întâlni animalele care și-au găsit adăpost aici. De îngrijirea celor peste 40 de pisici se ocupă călugării budiști, agenții de pază și discipolii templului.

Unul dintre călugări a explicat că grija pentru feline reflectă principiul budist al compasiunii față de toate ființele vii, relatează publicația The Standard. Cei care vor să viziteze biblioteca o pot face zilnic, între orele 9:30 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale.

Felinele interacționează cu vizitatorii
Felinele interacționează cu vizitatorii Foto: Profimedia

Potrivit îngrijitorilor, pisicile sunt adesea mai active seara, după ce își petrec o bună parte din zi dormind. Vizitatorii pot contribui la îngrijirea lor donând hrană și alte produse necesare. Reprezentanții templului preferă donațiile în produse, nu în bani, și atrag atenția că animalele nu trebuie abandonate în incinta complexului.

Templul Wat Paknam Phasi Charoen este cunoscut și pentru statuia monumentală din bronz a lui Buddha, care măsoară 69 de metri înălțime. Complexul se află în partea de vest a Bangkokului și este un important punct de interes pentru cei care vizitează capitala thailandeză.

În apropiere se remarcă și o pagodă albă de aproximativ 80 de metri, cu o structură decorativă din sticlă verde și un plafon pictat. Pentru cei care ajung la templu, biblioteca Mongkolsiri adaugă un motiv în plus de vizită, mai ales dacă iubesc lectura și pisicile.

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