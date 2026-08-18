 Rimelul, tot mai puțin folosit de tinere. Ce este fenomenul „genelor fantomă”
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Rimelul, tot mai puțin folosit de tinere. Ce este fenomenul „genelor fantomă”

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Generația tânără a transformat mascara într-un semn clar că porți machiaj, exact greșeala estetică pe care încearcă să o evite. În plus, au adăugat și o acuzație nouă: mascara te îmbătrânește.

Rimelul începe să dispară din rutina femeilor/sursă foto: arhivă
Rimelul începe să dispară din rutina femeilor/sursă foto: arhivă

Rimelul începe să fie dat uitării

Datele vânzărilor confirmă schimbarea. Compania de analiză Spate a observat că popularitatea rimelului negru a scăzut cu aproape 10% în SUA anul trecut. Accesoriile și tratamentele pentru gene au înregistrat un declin de 12,9% în aceeași perioadă,   potrivit Vice.    

Madé Lapuert, specialist în analiză de date, a analizat sute de postări și articole online și a constatat că interesul pentru mascara a scăzut cu 38% doar în luna aprilie, în timp ce căutările pentru machiaj natural au fost de patru ori mai mari decât în ianuarie. Produsul care a supraviețuit erei „fără machiaj” din anii ’90 și tuturor ciclurilor de trend se după pare, în sfârșit, să piardă teren.

Ce sunt genele fantomă

 Din ce în ce mai des, generația Z pare să se îndrepte spre păstrarea genelor naturale, folosind doar un clește de ondulat, eventual un ser, iar restul îl face tenul luminos. Ochii par mai deschiși, pielea devine centrul atenției, iar rezultatul trebuie să arate cât mai natural.

Marile case de modă au dat prima dată tonul. Burberry, Dior Couture și Chloé au trimis pe catwalk, pentru sezonul primăvară/vară 2026, modele cu ten curat și gene complet naturale.

Zendaya a adoptat look-ul în turneul de promovare pentru filmul „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan. Gigi Hadid l-a dus pe covorul roșu la Met Gala. Pe TikTok, trendul poartă numele „off-duty model”  sau „model în timpul liber” - un look care cere, totuși, un anumit nivel de încredere de sine.

Chiar și miresele se aliniază trendului. Make-up artistul Brooke Lilias a declarat pentru publicația Metro că observă o schimbare clară în tipul de machiaj pe care miresele îl cer în ziua nunții: „Oamenii se orientează spre lucruri care îndulcesc privirea și o pun în valoare fără gene dramatice”.

Așadar, generația tânără  caută să arate cât mai natural, să adopte un look în care genele nu mai trebuie să fie dramatice ca să spună ceva. Datele de vânzări arată clar că schimbarea e reală. După decenii în care rimelul a fost produsul‑simbol al machiajului, acesta pierde teren în fața unei filozofii care pune accent pe piele sănătoasă, trăsături autentice și minimalism inteligent.

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