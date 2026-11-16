 Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește
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Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește

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Nu toți românii știu, însă pe data de 16 noiembrie este sărbătorit Sfântul Matei. Aceasta este și ziua în care persoanele care îi poartă nunele își sărbătoresc onomastica. Sfântul Matei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, dar și cel care a scris prima Evanghelie. Care este rugăciunea către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

Sfântul Matei.
Sfântul Matei. Foto: doxologia.ro

Cine a fost Sfântul Matei

Numele lui inițial a fost „Levi”. Apostolul era fiul lui Alfeu și era de meserie vameș în Capernaum, localitate din Galileea. Momentul care i-a schimbat viața a fost acela în care Iisus Hristos l-a chemat să-l urmeze, iar Matei a renunțat la ocupația sa și a devenit unul dintre ucenicii mântuitorului. Acela a fost și momentul în care și-a schimbat numele în „Matei”, care înseamnă „Dar de la Domnul”. Odată devenit apostol, el a dus mai departe învățăturile creștine.

De asemenea, a fost și cel care a redactat „Evanghelia după Matei”. A fost scrisă inițial, în aramaică, la opt ani după Înălțarea Domnului, după care a fost tradusă în grecește de Apostolul Iacov cel Drept și copiată de Apostolul Bartolomeu. 

După Învierea Domnului, Matei a mers și a propovăduit printre evrei. După ce a propovăduit în Palestina, Apostolul Matei a plecat apoi sa-și propovăduiască Evanghelia în Siria, Media, Persia, Parția, înainte de a fi martirizat în Etiopia, acolo unde a fost ars pe rug de necredincioși, scrie crestinortodox.ro.

Ce nume se sărbătoresc pe 16 noiembrie

Este zi de sărbătoare pentru credincioși, dar mai ales cei care poartă numele Matei, precum și variantele și formele internaționale ale acestuia, Mateiu, Matias/Mathias, Matheu și Matthew. Numele de Matei este un nume cu o puternică semnificație spirituală și se sărbătorește pe 16 noiembrie.

Ce rugăciune spunem de Sfântul Matei

„Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii! Cere-I să ne dăruiască sănătate, pace sufletească, înțelepciune și putere în fața încercărilor vieții. Luminează-ne calea, întărește-ne credința și ocrotește-ne familiile și pe toți cei dragi. Ajută-ne să trăim în iubire, bunătate, iertare și credință, urmând învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Fii mijlocitorul nostru înaintea Bunului Dumnezeu și nu ne lăsa lipsiți de ajutorul și ocrotirea ta. Amin!”.

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