 Sfântul Zaharia, prăznuit pe 5 septembrie. Cine își sărbătorește onomastica
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Sfântul Zaharia, prăznuit pe 5 septembrie. Cine își sărbătorește onomastica

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Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 5 septembrie pe Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră și reprezintă pentru credincioși un moment de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine.

Biserică
Biserică Foto: Pexels

Povestea Sfântului Zaharia este strâns legată de nașterea celui care avea să devină Înaintemergătorul Domnului. Potrivit Evangheliei după Luca, Zaharia era preot la Templul din Ierusalim, iar soția sa, Elisabeta, era rudă cu Maica Domnului.

Cine a fost Sfântul Zaharia

Zaharia și Elisabeta duceau o viață credincioasă, însă nu aveau copii și ajunseseră la o vârstă înaintată.

În timp ce slujea la templu, Zaharia a primit o veste care avea să-i schimbe viața. Arhanghelul Gavriil i s-a arătat și i-a spus că Elisabeta va naște un fiu, căruia urma să îi pună numele Ioan.

Îngerul i-a vestit și misiunea copilului: acesta urma să pregătească oamenii pentru venirea Domnului.

Vestea l-a surprins pe Zaharia, care s-a întrebat cum ar putea să se împlinească o asemenea promisiune, ținând cont de vârsta înaintată a lui și a soției sale. Potrivit relatării biblice, în urma îndoielii sale, Zaharia a rămas fără glas până la nașterea copilului.

Cum și-a recăpătat Zaharia glasul

După venirea pe lume a copilului, cei apropiați familiei au vrut ca acesta să poarte numele tatălui său. Elisabeta a spus însă că pruncul se va numi Ioan, așa cum fusese vestit.

Zaharia a confirmat alegerea în scris, iar în acel moment și-a recăpătat glasul.

Ulterior, el L-a binecuvântat pe Dumnezeu și a rostit o profeție cunoscută drept „Cântarea lui Zaharia”. În aceasta este amintită și misiunea fiului său, care urma să pregătească oamenii pentru venirea Domnului.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Zaharia

Ziua de 5 septembrie este asociată cu rugăciunea, liniștea sufletească și recunoștința. Credincioșii pot merge la biserică, pot participa la Sfânta Liturghie și pot aprinde lumânări pentru sănătate, pace și binele familiei.

Sărbătoarea poate fi și un moment de reflecție și de apropiere de cei dragi. Faptele bune și ajutorarea persoanelor aflate în nevoie sunt gesturi care se potrivesc spiritului acestei zile.

De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să evite certurile, conflictele și vorbele rele și să acorde mai multă atenție familiei și oamenilor care au nevoie de sprijin.

În unele comunități există și obiceiuri populare păstrate din generație în generație. Acestea au însă caracter local și nu trebuie confundate cu rânduielile bisericești.

Cine își sărbătorește onomastica pe 5 septembrie

De Sfântul Zaharia, își pot sărbători ziua numelui persoanele care poartă prenumele Zaharia, Zaharie sau alte variante derivate.

Pentru cei care poartă acest nume, ziua de 5 septembrie reprezintă un prilej de bucurie și de întâlnire cu familia și prietenii. Cei apropiați le pot transmite urări de sănătate, fericire și împliniri.

Numele Zaharia are origine ebraică, provenind din „Zekharyah”, și este tradus prin „Domnul Își amintește” sau „Domnul Și-a adus aminte”.

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