Trei case la 1 euro fiecare în Italia. Cât a ajuns să plătească, de fapt, un britanic pentru ele

Un britanic nu a cumpărat una, ci trei case la 1 euro în Italia. Această schemă organizată de statul italian are ca scop repopularea unor zone și salvarea unor clădiri abandonate. Câți bani a avut de investit cumpărătorul și câte mii de euro a mai avut de scos din buzunare.

Cum arată, de fapt, casele la 1 euro din Italia Foto: Instagram

Chiar dacă o casă la 1 euro sună tentant, realitatea e cu totul alta. Într-adevăr, proprietățile costă 1 euro, dar sunt multe alte cheltuieli mai mult sau mai puțin ascunse. George Laing, un bărbat din Marea Britanie, a achiziționa trei locuințe de acest fel și a dezvăluit câți bani a mai avut scos din buzunare și cu ce probleme s-a confruntat.

Schema cu case la 1 euro în Italia

Mai multe orășele din diverse regiuni din Italia au implementat acest proiect în care statul oferă case la 1 euro și oricine poate face o astfel de achiziție. Printre ele se află și orașul Naro, din provincia Agrigento.

În același timp, cumpărătorii se confruntă cu costuri suplimentare, inclusiv taxe notariale, taxe cadastrale și de înregistrare, în timp ce locuințele necesită de obicei renovări ample înainte de a putea deveni locuibile. Mai mult decât atât, există reguli stricte în ceea ce privesc lucrările. Ele trebuie să respecte reglementările locale de urbanism și siguranță. scrie euronews.com.

De asemenea, este necesar un depozit rambursabil de aproximativ 5.000 de euro pentru a asigura proprietatea, potrivit European Real Estate. Există, de asemenea, un termen limită de trei ani pentru finalizarea lucrărilor de renovare. Proprietarii caselor de 1 euro au libertatea de a le folosi ca reședință principală, pot utiliza spațiul ca a doua casă, casă de oaspeți sau chiar în scopuri comerciale.

Câți bani a avut de scos din buzunare un cumpărător britanic

George Laing a achiziționat trei proprietăți, inclusiv în inclusiv Mussomeli. Anterior, el a dezvăluit că prima sa proprietate de 1 euro „avea nevoie de o renovare completă”, inclusiv lucrări la instalațiile electrice, instalații sanitare, acoperiș, baie și bucătărie. A avut de cărat cinci camionete cu gunoi și moloz, conform Daily Mail.

Laing a explicat că, deși suma de 1 euro asigură dreptul de proprietate, există și alte costuri de aproximativ 4.000 de lire sterline. El a mai plătit alte mii de lire sterline pentru a pune la punct actele.

„Apoi trebuie să plătiți un comision de agenție de aproximativ 500 de lire sterline, apoi trebuie să plătiți notarul local pentru a acționa ca un fel de reprezentant legal pentru a transfera actele de proprietate de la proprietar la tine, asta costă aproximativ 2.800 de lire sterline”, a declarat el.

În plus, a mai avut nevoie de un „certificat energetic” în valoare de 200 de euro. O altă problemă întâmpinată la astfel de case era lipsa apei curente.