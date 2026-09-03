Extraterestrul cu 3 sâni, vedeta unui târg pentru adulţi! Expoziţia din Hong Kong a reunit sute de companii şi mii de produse

Hong Kong a devenit, pentru câteva zile, scena unuia dintre cele mai neobişnuite târguri. Asia Adult Expo, eveniment dedicat industriei pentru adulţi, a adunat producători şi comercianţi din întreaga lume, dar şi o colecţie de produse care au atras imediat atenţia vizitatorilor.

Extraterestrul gonflabil a fost cel mai fotografiat exponat Foto: profimedia

Târgul nu este doar un spectacol al curiozităților, ci și o importantă întâlnire de afaceri pentru industria de profil. Producători, distribuitori și cumpărători s-au întâlnit pentru a descoperi cele mai noi produse și tehnologii și pentru a negocia noi colaborări. Organizatorii îl prezintă drept unul dintre principalele evenimente comerciale de acest tip din regiunea Asia-Pacific. Expoziția s-a întins pe 16.000 de metri pătrați și a reunit 310 companii din China, Dubai, Turcia, India, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Germania, Taiwan, Coreea de Sud, Japonia și Australia. Aproximativ 25.000 de persoane au trecut pragul evenimentului. Oferta a fost pe măsura renumelui târgului. Vizitatorii au putut vedea vibratoare, dispozitive de masaj, produse din piele, lenjerie, costume provocatoare, lubrifianți și alte articole destinate adulților.

Nu au lipsit păpuşile sexuale extrem de realiste Foto: Profimedia

25.000 de participanţi

Printre cele mai spectaculoase exponate s-au numărat și păpușile sexuale, jocurile pentru adulți și dispozitivele de realitate virtuală. Însă târgul a avut și o latură care pare desprinsă dintr-un film SF. Printre exponatele care au atras privirile s-a aflat un extraterestru gonflabil verde, cu trei sâni. Apariția bizară a devenit rapid una dintre atracțiile expoziției, într-un eveniment în care producătorii încearcă să iasă în evidență prin produse cât mai neobișnuite. Nu au lipsit nici elementele nostalgice. Pe lângă tehnologia modernă și gadgeturile de ultimă generație, expoziția a readus în prim-plan revistele clasice pentru adulți. Astfel, vizitatorii au putut vedea atât produse inspirate de cele mai noi tehnologii, cât și articole care amintesc de perioada de dinaintea erei digitale. Industria prezentă la Hong Kong nu înseamnă însă doar jucării și accesorii. La târg participă și companii care oferă servicii de import și export, consultanță juridică, verificarea calității, marketing, design, ambalare și soluții tehnologice. O secțiune este dedicată inclusiv sănătății reproductive, medicinei reproductive și tehnologiilor de reproducere asistată.