Magazinele renunță treptat la casele self-checkout. De ce nu mai funcționează modelul care părea viitorul retailului

Tot mai multe magazine reduc numărul caselor self-checkout, fără casier, sau chiar renunță complet la acestea, după ce au constatat că sistemul vine la pachet cu pierderi financiare, probleme de eficiență și nemulțumiri din partea clienților.

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Rezultatele unui studiu

Potrivit unui studiu realizat de platforma Toast, citat de The Independent, procentul comercianților mici și mijlocii care folosesc case self-checkout a scăzut de la 43% în 2025 la 36% în 2026. În același timp, retailerii continuă să investească masiv în alte tehnologii, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială.

Unul dintre principalele motive pentru care magazinele își reconsideră strategia îl reprezintă pierderile generate de furturi și erori. Un raport realizat de grupul de cercetare ECR Retail Loss arată că magazinele alimentare au înregistrat, în medie, o creștere de 22% a pierderilor de marfă în primul an după instalarea caselor self-checkout.

În plus, unitățile care folosesc acest sistem au raportat pierderi cu aproximativ 33% mai mari comparativ cu magazinele fără astfel de case.

Pe lângă furturi, retailerii se confruntă și cu greșeli neintenționate ale clienților, precum produse scanate incorect sau articole omise la plată. Aceste probleme au determinat unele lanțuri să impună limite privind numărul de produse care pot fi achitate la self-checkout.

Nemulțumirile vin și din partea cumpărătorilor. Pe rețelele sociale, mulți clienți susțin că sunt puși să facă munca unui casier, pentru ca apoi să le fie verificată chitanța la ieșire.

Alții reclamă faptul că se simt supravegheați constant de angajați și camere video în timp ce își scanează produsele.

Casele fără casier, apreciate de unii clienți

Există însă și consumatori care apreciază sistemul, mai ales pentru rapiditatea cu care pot plăti atunci când au doar câteva produse și doresc să evite cozile sau interacțiunile suplimentare.

Un alt argument frecvent invocat împotriva caselor automate este legat de protejarea locurilor de muncă. Mulți clienți afirmă că preferă să folosească o casă tradițională pentru a susține activitatea angajaților și a contribui la păstrarea posturilor de casier.

În contextul acestor probleme, mai multe companii au făcut deja pași înapoi. Retaileri importanți au redus numărul caselor self-checkout, au limitat utilizarea lor la cumpărăturile mici sau au reintrodus mai multe case operate de angajați.

În schimb, investițiile în tehnologie continuă, dar într-o altă direcție. Magazinele se orientează către etichete electronice pentru rafturi, sisteme digitale de gestionare a comenzilor și soluții de inteligență artificială menite să simplifice operațiunile și să reducă munca manuală, fără riscurile asociate caselor self-checkout.