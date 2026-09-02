 Se crede prea frumoasă pentru a avea o relaţie. Este vorba despre o fostă vedetă Playboy
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Se crede prea frumoasă pentru a avea o relaţie. Este vorba despre o fostă vedetă Playboy

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american și fostă vedetă Playboy, cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe și pentru intervențiile estetice.

Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american
Elizabeth Marie Chevalier (32 de ani) este un model american Foto: Instagram

Cât a investit în operațiile de mărire a sânilor

Recent, aceasta a atras atenția la o petrecere din Beverly Hills, unde a purtat o rochie mini argintie, aproape transparentă, care i-a pus în evidență bustul. Chevalier a investit zeci de mii de dolari în operații de mărire a sânilor, ajungând la cupa E.

Ce a spus modelul despre o relație serioasă

Bruneta, absolventă de biologie, a devenit cunoscută și după ce a declarat că îi este dificil să își găsească un partener deoarece bărbații s-ar simți intimidați de frumusețea, înălțimea și personalitatea ei. Ea este singură și își dorește să găsească un bărbat care să vadă dincolo de imaginea sa publică. „Relațiile sunt dificile. Bărbații se sperie pentru că sunt atât de frumoasă”, a declarat ea în trecut. 

Elizabeth Marie Chevalier susține că bărbații sunt intimidați de frumusețea ei
Elizabeth Marie Chevalier susține că bărbații sunt intimidați de frumusețea ei Foto: Profimedia

Lucruri mai puțin știute despre Elizabeth

Elizabeth Marie Chevalier este un model și o actriță americană cunoscută pentru aparițiile sale în reviste și în diferite producții de televiziune.

Un lucru mai puțin știut despre ea este că a studiat biologia la facultate. Acest lucru este destul de diferit față de cariera ei din lumea modelingului și a divertismentului.

În perioada liceului, Elizabeth a jucat fotbal și a fost majoretă. Încă de atunci era pasionată de sport și de activități fizice.

Și-a început cariera în modeling de la o vârstă relativ tânără și a lucrat pentru branduri și reviste cunoscute. A apărut, printre altele, în Playboy, Maxim și FHM.

Pe lângă modeling, Elizabeth a încercat și actoria. A avut apariții în seriale precum Entourage, New Girl și True Detective.

Elizabeth este pasionată și de călătorii. Printre locurile pe care le-a apreciat se numără Parisul, Bahamas și Israelul.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este implicarea ei în evenimente caritabile. Ea a participat la acțiuni prin care au fost sprijinite animale, copii și veterani.

Elizabeth Marie Chevalier este model
Elizabeth Marie Chevalier este model Foto: Profimedia

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul Vedete românești
Mădălin Ionescu jpg
Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie Vedete românești
image
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Bucătarul hotelului Neko dă vina pe turiști pentru că le-a fost rău după cină: "V-ați adus mâncare de acasă" observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Larisa Udilă și soțul ei sunt îndoliați! O persoană dragă din familia lor s-a stins din viață www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Cum se ia în calcul la pensie concediul pentru creșterea copilului. Anul în care ai stat acasă contează playtech.ro
image
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat? okmagazine.ro
image
Impecabilă la 59 de ani. Divorțul îi priește maxim australiencei. Nicole Kidman a făcut SENZAȚIE în ținută Versace okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
primar amendat olt jpg
VideoPrimar din Olt, lăsat fără permis în timp ce se grăbea la un incendiu. „Ne-au împiedicat în acțiunea noastră” Național
hacker profimedia jpg
Datele a aproape 9 milioane de pasageri au ajuns la hackeri. Ce informații au fost furate Internațional
baza jos jpg
O lăcusta uriașă a ajuns pe cântar. Un melc gigant a avut 102,5 grame Fapt divers
1 steak 2936531 1920 jpg jpeg
Cum îți dai seama că o friptură nu mai este proaspătă. Semnul pe care îl ignoră mulți Fapt divers
Bărbat care caută un loc de muncă FOTO Shutterstock
Cele 30 de meserii care ar putea dispărea în următorii 10 ani Fapt divers
paine alba istock jpg
Pui pâinea în frigider? Greșeala care o face să se învechească mai repede. Locul în care rămâne proaspătă o săptămână Fapt divers
SGR se extinde, foto Shutterstock jpg
VideoNu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu” Național
ploaie torentiala shutterstock jpg
ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Ce regiuni sunt vizate de alerta meteo Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net