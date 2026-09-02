 Cum îți dai seama că o friptură nu mai este proaspătă. Semnul pe care îl ignoră mulți
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Cum îți dai seama că o friptură nu mai este proaspătă. Semnul pe care îl ignoră mulți

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Steak-ul este una dintre acele alimente pentru care calitatea contează enorm. Iar cum o bucată bună de carne de vită nu este tocmai ieftină, nimeni nu își dorește să ajungă acasă cu un produs care nu mai este în cea mai bună stare. Există însă câteva indicii care te pot ajuta să alegi mai bine, iar unul dintre cele mai importante nu poate fi observat cu ochiul liber.

Steak
Steak Foto: arhiva

Ryan Kelley, responsabil de departamentul de carne și fructe de mare al unui magazin alimentar din Portland, a explicat care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți atunci când cumpărăm un steak.

Mirosul este primul indiciu

Contrar așteptărilor, nu culoarea este cel mai important semnal atunci când verifici o bucată de carne. Mirosul poate spune mult mai multe despre prospețimea acesteia.

Potrivit specialistului, o bucată de carne proaspătă nu ar trebui să aibă un miros puternic. Dacă steak-ul miroase acru, are un iz asemănător sulfului sau pur și simplu pare „ciudat” la miros, este mai bine să alegi alt produs.

Așadar, înainte să pui carnea în coș, acordă atenție mirosului, atunci când ambalajul permite acest lucru.

Carnea mai închisă la culoare nu este neapărat stricată

Un alt aspect care poate induce în eroare este culoarea. Mulți cumpărători sunt tentați să aleagă bucata de carne cu cea mai intensă nuanță de roșu, considerând că aceasta este automat cea mai proaspătă, scrie simplyrecipes.com.

În realitate, situația poate fi mai complicată. Kelley spune că măcelarii pot prefera chiar o bucată care este puțin mai închisă la exterior atunci când aceasta a fost păstrată neambalată și expusă aerului.

Contactul cu aerul provoacă oxidarea suprafeței cărnii, iar aceasta se poate usca ușor. În cazul unei bucăți păstrate corespunzător în vitrina frigorifică, acest lucru nu înseamnă neapărat că produsul este alterat. Mai mult, suprafața ușor uscată poate contribui la obținerea unei cruste mai bune atunci când carnea este gătită.

Există însă o diferență importantă: dacă steak-ul este învelit strâns în plastic și are deja o culoare maronie, situația poate indica faptul că produsul este mai vechi și ar trebui evitat.

Atenție la carnea ambalată în vid

Când alegi carne ambalată, evaluarea poate fi mai dificilă. Unele produse sunt sigilate în vid sau ambalate cu o cantitate mică de azot, iar acest proces le poate menține aspectul roșu chiar și atunci când au trecut câteva zile de la ambalare.

În astfel de situații, un criteriu util este data-limită de vânzare. Atunci când ai mai multe produse similare la dispoziție, merită să compari datele de pe ambalaje și să alegi, în general, bucata care are data cea mai îndepărtată.

Este un pas simplu, dar care poate face diferența atunci când vrei să cumperi carne cât mai proaspătă.

Cât de repede trebuie gătită

După cumpărare, este recomandat ca steak-ul să fie gătit cât mai repede, în loc să fie uitat zile întregi în frigider.

Un alt factor important este magazinul de unde cumperi carnea. Magazinele cu o rulare mare a produselor au, de regulă, șanse mai mari ca marfa din vitrine să fie înlocuită frecvent.

Prin urmare, atunci când alegi carne proaspătă, nu te concentra exclusiv pe aspect. Mirosul, modul de ambalare, data de pe etichetă și frecvența cu care magazinul își vinde produsele sunt toate indicii utile.

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