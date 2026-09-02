 Momentul în care un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. O cameră de bord a filmat totul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoMomentul în care un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. O cameră de bord a filmat totul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O cameră de bord a surprins momentul în care un elicopter rusesc Mi-8 a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea, după ce aparatul de zbor a rămas fără combustibil. Elicopterul s-a răsturnat, apoi, într-un șanț.

Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia.
Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. Foto: X

Elicopterul transporta un oficial al comisiei electorale și jurnaliști, moment în care a început să piardă din altitudine. Pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență.

Un elicopter a făcut o aterizare de urgență direct pe o șosea

Elicopterul Mi-8 ar fi rămas fără combustibil, moment în care cele două motoare ar fi cedat. Pilotul a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea din regiunea Sahalin. La bord se aflau un reprezentant  al Comisiei Electorale Regionale Sahalin, patru jurnaliști de la posturile de televiziune locale și trei membri ai echipajului, potrivit RBC-Ukraine. 

Potrivit serviciului de presă al comisiei electorale regionale, elicopterul se întorcea de la Capul Terpeniye din districtul Poronaysky, unde avea loc votul anticipat în alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei.

În timpul zborului de întoarcere, Mi-8 a început să piardă altitudine. Echipajul a reușit să aterizeze aeronava pe carosabil. Apoi, elicopterul s-a rostogolit de pe șosea într-un șanț. Conform informațiilor preliminare, nicio persoană aflată la bord nu a suferit răni grave.

„Pasagerii și membrii echipajului au scăpat cu vânătăi și zgârieturi și nu au existat victime sau pagube nici pe carosabil”, a declarat comisia electorală rusă, conform sursei citate. Momentan, nu s-a confirmat dacă incidentul a avut legătură cu lipsa de combustibil.

Doi tineri au murit după ce elicopterul s-a prăbușit

Un alt incident în care a fost implicat un elicopter, de data sta unul tragic, s-a petrecut în Grecia, în urmă cu doar câteva săptămâni. În aeronavă se aflau doi britanici, proaspăt căsătoriți, care se aflau în luna de miere.

Cuplul călătorea de la Markopoulo spre destinația de vacanță Sifnos, iar aparatul de tip Bell 206 era pilotat de un ofițer de aviație militară cu o vastă experiență de zbor. Camerele de supraveghere au surprins elicopterul rotindu-se necontrolat în aer și pierzând rapid altitudine, înainte de a se izbi violent de pământ și de a exploda la impact

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul Vedete românești
Pepe, mai fericit ca niciodată
#Exclusiv Click!
VideoPepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac” Vedete românești
image
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă adevarul.ro
image
Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. Motoarele s-ar fi oprit din cauza lipsei de combustibil adevarul.ro

Parteneri

image
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Bucătarul hotelului Neko dă vina pe turiști pentru că le-a fost rău după cină: "V-ați adus mâncare de acasă" observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
AUR a depus denunț la DNA pe programul SAFE. Partidul lui Simion vrea ca procurorii să verifice cum au fost atribuite contractele de 16,7 miliarde de euro, de Guvernul Bolojan. Gândul publică denunțul, care are la bază o anchetă de presă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Larisa Udilă și soțul ei sunt îndoliați! O persoană dragă din familia lor s-a stins din viață www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Ce probe vor avea de dat viitorii șoferi pentru permisul auto. Se renunță la examenul separat în poligon playtech.ro
image
Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat? okmagazine.ro
image
Impecabilă la 59 de ani. Divorțul îi priește maxim australiencei. Nicole Kidman a făcut SENZAȚIE în ținută Versace okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
hotel neko saturn jpg
VideoBucătarul hotelului din Saturn dă vina pe turiști pentru că s-au îmbolnăvit. „Beţi foarte multe sucuri reci” Național
usa dormitor istock jpg
Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața Fapt divers
primar amendat olt jpg
VideoPrimar din Olt, lăsat fără permis în timp ce se grăbea la un incendiu. „Ne-au împiedicat în acțiunea noastră” Național
hacker profimedia jpg
Datele a aproape 9 milioane de pasageri au ajuns la hackeri. Ce informații au fost furate Internațional
baza jos jpg
O lăcusta uriașă a ajuns pe cântar. Un melc gigant a avut 102,5 grame Fapt divers
baza stanga 1 jpg
Se crede prea frumoasă pentru a avea o relaţie. Este vorba despre o fostă vedetă Playboy Internațional
1 steak 2936531 1920 jpg jpeg
Cum îți dai seama că o friptură nu mai este proaspătă. Semnul pe care îl ignoră mulți Fapt divers
Bărbat care caută un loc de muncă FOTO Shutterstock
Cele 30 de meserii care ar putea dispărea în următorii 10 ani Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net