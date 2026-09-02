Momentul în care un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. O cameră de bord a filmat totul

O cameră de bord a surprins momentul în care un elicopter rusesc Mi-8 a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea, după ce aparatul de zbor a rămas fără combustibil. Elicopterul s-a răsturnat, apoi, într-un șanț.

Un elicopter a aterizat de urgență pe o șosea din Rusia. Foto: X

Elicopterul transporta un oficial al comisiei electorale și jurnaliști, moment în care a început să piardă din altitudine. Pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență.

Un elicopter a făcut o aterizare de urgență direct pe o șosea

Elicopterul Mi-8 ar fi rămas fără combustibil, moment în care cele două motoare ar fi cedat. Pilotul a efectuat o aterizare de urgență pe o șosea din regiunea Sahalin. La bord se aflau un reprezentant al Comisiei Electorale Regionale Sahalin, patru jurnaliști de la posturile de televiziune locale și trei membri ai echipajului, potrivit RBC-Ukraine.

Potrivit serviciului de presă al comisiei electorale regionale, elicopterul se întorcea de la Capul Terpeniye din districtul Poronaysky, unde avea loc votul anticipat în alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei.

În timpul zborului de întoarcere, Mi-8 a început să piardă altitudine. Echipajul a reușit să aterizeze aeronava pe carosabil. Apoi, elicopterul s-a rostogolit de pe șosea într-un șanț. Conform informațiilor preliminare, nicio persoană aflată la bord nu a suferit răni grave.

„Pasagerii și membrii echipajului au scăpat cu vânătăi și zgârieturi și nu au existat victime sau pagube nici pe carosabil”, a declarat comisia electorală rusă, conform sursei citate. Momentan, nu s-a confirmat dacă incidentul a avut legătură cu lipsa de combustibil.

Doi tineri au murit după ce elicopterul s-a prăbușit

Un alt incident în care a fost implicat un elicopter, de data sta unul tragic, s-a petrecut în Grecia, în urmă cu doar câteva săptămâni. În aeronavă se aflau doi britanici, proaspăt căsătoriți, care se aflau în luna de miere.

Cuplul călătorea de la Markopoulo spre destinația de vacanță Sifnos, iar aparatul de tip Bell 206 era pilotat de un ofițer de aviație militară cu o vastă experiență de zbor. Camerele de supraveghere au surprins elicopterul rotindu-se necontrolat în aer și pierzând rapid altitudine, înainte de a se izbi violent de pământ și de a exploda la impact