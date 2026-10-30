Tragedie aviatică în SUA. Două elicoptere s-au ciocnit în aer. Cine sunt cele trei victime

Un accident aviatic grav a avut loc în statul american Oregon, unde două elicoptere s-au lovit în timpul zborului, apoi s-au prăbușit pe un teren aflat în apropierea unei autostrăzi. Trei persoane au murit în urma impactului, printre victime numărându-se o instructoare de zbor de numai 22 de ani și un cursant britanic. Cel de-al treilea om care și-a pierdut viața era pilotul celei de-a doua aeronave. Autoritățile federale au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs coliziunea.

Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit lângă o autostradă Foto: arhiva

Trei oameni au murit după ce elicopterele s-au izbit în timpul zborului

Tragedia s-a produs joi după-amiază, în apropierea Aeroportului Municipal McMinnville din statul Oregon, SUA. Două elicoptere care se aflau în aer s-au ciocnit violent, iar în urma impactului ambele aparate au ajuns la sol, pe un câmp din apropierea unei autostrăzi.

Potrivit informațiilor relatate de CNN și BBC, accidentul s-a soldat cu trei decese. Echipele de intervenție ajunse la locul prăbușirii nu au mai putut salva persoanele aflate la bordul aeronavelor.

Un martor a povestit pentru CNN momentele în care a asistat la coliziunea dintre cele două elicoptere.

„Dintr-odată, am auzit o bubuitură puternică și zgomot de metal care se rupe; m-am uitat în sus și am văzut două elicoptere care tocmai se ciocniseră în aer. Mi-a luat ceva timp până când creierul meu a înțeles ce vedeam. Nu vezi asta în fiecare zi. S-au răsucit și au căzut la pământ”, a relatat acesta.

După producerea accidentului, zona a fost securizată de autorități, iar accesul în perimetrul afectat a fost restricționat. Polițiștii le-au cerut localnicilor și șoferilor să evite apropierea de locul prăbușirii, pentru a permite desfășurarea intervenției și a cercetărilor.

De asemenea, o porțiune de aproximativ o milă de pe autostrada 233 a fost închisă circulației, potrivit Departamentului de Transport din Oregon.

Cine sunt cele trei persoane care au murit în accidentul aviatic din Oregon

Autoritățile au identificat victimele accidentului, iar printre acestea se află doi ocupanți ai unui elicopter folosit pentru instruirea piloților.

Primul aparat implicat în coliziune era un Robinson R22. La bord se aflau instructoarea de zbor Maddie Aasbo, în vârstă de 22 de ani, originară din Texas, și un elev pilot din Marea Britanie.

Identitatea cursantului britanic nu fusese făcută publică la momentul relatării. Autoritățile americane colaborau cu reprezentanții FBI și ai consulatului britanic pentru notificarea oficială a familiei acestuia.

Cea de-a treia victimă era pilotul celui de-al doilea elicopter, un aparat produs de compania Airbus. Este vorba despre Tyler Delane Sturdevant, un bărbat de 38 de ani, care locuia în Newberg, Oregon.

Astfel, accidentul a curmat viețile a trei persoane, iar circumstanțele în care cele două aeronave au ajuns să se intersecteze în aer sunt în continuare investigate.

Unul dintre elicoptere aparținea unei școli de pilotaj din Oregon

Un detaliu important în anchetă este legat de proveniența primului elicopter implicat în accident. Aparatul Robinson R22 aparținea Jerry Trimble Helicopters, o școală privată de pilotaj cu sediul operațional la Aeroportul Municipal McMinnville.

Aeronava era utilizată pentru pregătirea viitorilor piloți, iar în momentul tragediei la bord se aflau instructoarea și cursantul său.

Reprezentanții școlii de zbor au transmis un mesaj în care și-au exprimat regretul profund pentru pierderea celor două persoane.

Compania a confirmat că unul dintre elicopterele sale a fost implicat în accident și a anunțat că va coopera cu autoritățile care investighează tragedia.

În acest scop, reprezentanții școlii au precizat că vor pune la dispoziția anchetatorilor informațiile tehnice necesare, inclusiv documentele privind zborurile și evidențele de întreținere ale aeronavei.

FAA și NTSB investighează cauzele coliziunii dintre cele două elicoptere

Accidentul aviatic din apropierea Aeroportului Municipal McMinnville a intrat în atenția autorităților federale americane. Investigația este coordonată de Administrația Federală a Aviației (FAA), împreună cu specialiștii Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Anchetatorii trebuie să stabilească în ce condiții cele două elicoptere au ajuns pe traiectorii care s-au intersectat și dacă au existat deficiențe de comunicare sau alte probleme care ar fi putut contribui la producerea accidentului.

Printre aspectele analizate se numără altitudinea la care s-a produs coliziunea, condițiile meteorologice și vizibilitatea din momentul tragediei, dar și comunicațiile radio dintre piloți și celelalte aeronave din zonă.

Resturile celor două elicoptere urmează să fie examinate în cadrul unor expertize tehnice. Specialiștii vor verifica inclusiv componentele motoarelor și sistemele de comandă ale aparatelor de zbor.

Deocamdată, cauza exactă a accidentului nu este cunoscută. Ancheta va trebui să stabilească dacă a fost vorba despre o eroare umană, o problemă tehnică sau o combinație de factori care a dus la ciocnirea fatală dintre cele două elicoptere.