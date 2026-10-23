A apărut Calendarul creștin-ortodox pentru 2027. Ce trebuie să știți despre el

Cel mai vândut produs al Patriarhiei Române, calendarul bisericesc a apărut. Acesta poate fi achiziționat de la orice biserică, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și de pe site-ul colportaj.ro Deși calendarul este realizat în șase formate, deocamdată nu sunt disponibile decât două.

Calendarul creștin ortodox 2027 foaie de perete costă 5 lei. Foto: colportaj.ro Foto: colportaj.ro

Ce trebuie să știți despre Calendarul Creștin-Ortodox 2027 al Patriarhiei

Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2027 a fost editat în 6 formate de prezentare:

-Calendarul foaie de perete;

-Calendarul agendă mică;

-Calendarul agendă mare;

-Calendarul spiră de perete;

-Calendarul de birou (toate 5 editate de Arhiepiscopia Bucureștilor – Editura Cuvântul Vieții);

-Calendarul cu însemnări al Patriarhiei Române – realizat la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Calendarul creștin-ortodox în format foaie de perete și calendarul agendă mică pentru anul 2027 au fost deja tipărite și puse la dispoziția credincioșilor scriu cei de la basilica.ro.

Calendarul creștin ortodox 2027 agendă mică costă 11 lei Foto: colportaj.ro

Ce noutăți aduce noul calendar bisericesc pe 2027

Calendarul creștin-ortodox pentru 2027 începe cu un text semnat de patriarhul României, Daniel, care amintește că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca anul 2027 să fie „Anul omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii” și „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007)”.

Calendarul creștin-ortodox foaie de perete cuprinde în afară de simbolurile fiecărei sărbători calendaristice și rânduielile bisericești aprobate de Sfântul Sinod. Este ilustrat cu icoana „Înmulțirea pâinilor și a peștilor”.

Calendarul tip agendă mare cuprinde organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, precum și datele de contact ale sectoarelor din cadrul Patriarhiei Române și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cel tip spiră (de perete) cuprinde, pe lângă sărbătorile bisericești și semnificația fiecărei zile din 2027 și 12 icoane cu sfinți români canonizați recent, dispuse astfel:

-în luna ianuarie: Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria;

-în luna februarie: Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu;

-în luna martie: Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj;

-în luna aprilie: Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica;

-în luna mai: Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova;

-în luna iunie: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea;

-în luna iulie: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu;

-în luna august: Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul;

-în luna septembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim;

-în luna octombrie: Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu;

-în luna noiembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;

-în luna decembrie: Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria.