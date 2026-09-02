 ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Ce regiuni sunt vizate de alerta meteo
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ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Ce regiuni sunt vizate de alerta meteo

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Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 2 septembrie, o informare oficială de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până joi seară la ora 21:00. Sunt vizate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, căderi de grindină și rafale de vânt de până la 50 km/h.

Ploaie torențiala Foto Shutterstock
Ploaie torențiala Foto Shutterstock

ANM a emis o informare de vreme severă pentru o mare parte din țară, fiind așteptate descărcări electrice, grindină și acumulări rapide de apă, cu posibilitatea emiterii unor coduri nowcasting de fenomene imediate.

Furtuni violente în Moldova și nordul Munteniei

Primele manifestări severe își fac apariția încă de miercuri, începând cu ora 13:00, afectând cu precădere localitățile din Moldova și din nordul Munteniei.

În aceste perimetre, cerul se va înnora accentuat, iar ploile vor căpăta caracter torențial, fiind însoțite de descărcări electrice dese.

Vântul va prezenta intensificări de scurtă durată, cu viteze la rafală cuprinse în general între 40 și 50 km/h.

De asemenea, pe arii restrânse există riscul formării de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri, suficientă însă pentru a provoca pagube grădinilor și culturilor agricole.

Valul de instabilitate atmosferică se va lărgi pe parcursul zilei de joi, 3 septembrie, cuprinzând pe alocuri regiunile sudice, estice și întregul relief montan.

Ploile vor cădea torențial, generând acumulări rapide de apă, iar în anumite zone cantitățile de precipitații pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Aversele vor fi însoțite izolat de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil căderi de grindină. Meteorologii avertizează că fenomenele se pot manifesta rapid, iar în zonele afectate pot apărea local băltiri și acumulări de apă pe drumuri sau în zonele joase.

După zilele de caniculă, România trece brusc la vreme severă

După o perioadă marcată de temperaturi foarte ridicate și avertizări de caniculă, inclusiv coduri roșii emise în mai multe zone ale țării, vremea se schimbă radical.

Aerul foarte cald este înlocuit treptat de instabilitate atmosferică, iar ploile torențiale, vijeliile, descărcările electrice și grindina devin principalele fenomene meteorologice așteptate în următoarele zile. 

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