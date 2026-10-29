 Apartamentele, tot mai scumpe. Cât au ajuns să coste locuințele de la periferii?
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Apartamentele, tot mai scumpe. Cât au ajuns să coste locuințele de la periferii?

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Să-ți cumperi un apartament a devenit tot mai greu, chiar și dacă te muți la marginea Bucureștiului. Spre exemplu, în Popești-Leordeni, un apartament cu două camere se apropie de 100.000 de euro, iar locuințele mai mari sau cele cu dotări premium pot costa de câteva ori mai mult. Nici în jurul Clujului situația nu este mai bună, iar pentru oamenii cu salarii obișnuite, strângerea banilor pentru avans a devenit o adevărată provocare.

Să-ți cumperi un apartament a devenit tot mai greu
Să-ți cumperi un apartament a devenit tot mai greu Foto: Shutterstock

Popești-Leordeni, de la zonă accesibilă la apartamente de 100.000 de euro

Popești-Leordeni a fost multă vreme una dintre principalele alternative pentru bucureștenii care voiau să își cumpere o locuință fără să plătească prețurile din Capitală. Apropierea de oraș și dezvoltarea numeroaselor ansambluri rezidențiale au atras mii de cumpărători, însă scumpirile din ultimii ani au schimbat situația.

Astăzi, un apartament cu două camere în Popești-Leordeni poate ajunge la aproximativ 100.000 de euro, în funcție de suprafață, amplasare și dotări. Pentru locuințele cu trei camere, prețurile solicitate sunt și mai mari, iar ofertele din segmentul premium pot depăși 200.000 sau chiar 300.000 de euro.

Terasele generoase, parcările subterane, finisajele de lux și suprafețele mari contribuie la creșterea prețurilor în cazul proprietăților de top. Acestea nu reprezintă însă nivelul întregii piețe din localitate, unde există diferențe importante între apartamentele vechi, locuințele obișnuite și proprietățile din complexurile rezidențiale noi.

Cât au ajuns să coste apartamentele în Titan și Rahova

Nici în cartierele Bucureștiului considerate mai accesibile prețurile nu mai sunt mici. În Titan, un apartament cu două camere poate ajunge la 120.000-130.000 de euro, în timp ce în Rahova ofertele pentru locuințe similare se situează în jurul valorilor de 90.000-100.000 de euro.

Prețul final depinde de mai mulți factori, printre care suprafața, anul construcției, starea imobilului și apropierea de mijloacele de transport. Un apartament renovat, într-o zonă bine conectată la oraș, poate costa considerabil mai mult decât o locuință care necesită investiții. 

Nici în localitățile din jurul Clujului nu mai sunt locuințe ieftine

Problema nu se limitează la București și împrejurimi. În zona metropolitană a Clujului, localități precum Florești au atras numeroși cumpărători care căutau alternative mai ieftine decât în municipiu. În timp, însă, cererea și dezvoltarea imobiliară au împins prețurile la niveluri care pun presiune pe bugetele familiilor.

În Florești, un apartament cu două camere poate ajunge la aproximativ 100.000 de euro, în funcție de caracteristicile proprietății. Pentru locuințele cu trei camere, prețurile pot depăși 150.000 de euro, iar ofertele din Cluj-Napoca sunt, în multe cazuri, și mai ridicate. Pentru cei care lucrează în oraș, mutarea într-o localitate din apropiere presupune și alte calcule. Timpul petrecut în trafic, costurile de transport și accesul la școli, magazine sau servicii pot influența alegerea unei locuințe.

„Suntem toți afaceriști? Omul de rând nu mai poate strânge bani”

Dincolo de cifrele din anunțurile imobiliare, prețurile ridicate se traduc în frustrare pentru cei care încearcă să își cumpere prima locuință. Pentru mulți români, problema nu mai este doar găsirea unui apartament potrivit, ci strângerea banilor necesari pentru a putea începe procesul de cumpărare.

Lucrurile au luat-o complet razna, vă zic sincer. Un apartament nu mai găsești sub 100.000 de euro. Da' ce suntem, toți afaceriști? Omul de rând nu mai poate să strângă ban pe ban ca să dea un avans pentru un apartament. Nici atât nu ne mai permitem în țara asta. Ce să mai zic? Taci, taci și mergi înainte. Nici speranță nu mai am”, a scris un român într-un comentariu pe Facebook, la o postare despre vânzarea unui imobil nou.

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