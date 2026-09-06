 „Ați plecat mult prea devreme”. Mesajul sfâșietor al profesoarei celor doi elevi din Suceava care au murit carbonizați
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„Ați plecat mult prea devreme”. Mesajul sfâșietor al profesoarei celor doi elevi din Suceava care au murit carbonizați

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O adevărată tragedie a avut loc în Suceava, după ce un adolescent a luat mașina părinților și a plecat la plimbare împreună cu un coleg de clasă. Cei doi s-au izbit de un cap de pod, iar mașina a luat foc. În timp ce vehiculul se făcea scrum, ambii au rămas blocați în interior sub privirile îngrozite a doi vecini.

Alexandru și Rareș, adolescenții de 16 ani morți în accidentul din Suceava.
Alexandru și Rareș, adolescenții de 16 ani morți în accidentul din Suceava. Foto: monitorulsv.ro/ Facebook

Alexandru și Rareș, doi adolescenți de 16 ani, au murit arși de vii în mașina în care se aflau, după ce au produs un accident rutier. Scenele cutremurătoare au avut loc sub privirile vecinilor. Copiii ar fi trebuit să se întoarcă la școală luni, dar nu au mai apucat. Mesajul emoționant al unei profesoare de la liceul în care învățau.

Doi adolescenți, morți într-un accident rutier grav

Alexandru, din Fântâna Mare, s-a urcat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid și l-a luat și pe colegul său de clasă, Rareș, din Rădășeni, sâmbătă, la ora 6.00 de dimineață. La scurt timp, șoferul minor a pierdut controlul volanului și intrat într-un cap de pod, iar vehiculul a luat foc. Deși au încercat să iasă din mașină, Alexandru și Rareș au rămas blocați și au ars de vii. 

„Pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă si a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma accidentului autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar și a pasagerului în vârstă de 16 ani. Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

Cei doi ar fi participat vineri noapte la o petrecere și se întorceau acasă, conform monitorulsv.ro. Autoritățile urmează să stabilească și dacă cei doi au consumat alcool sau substanțe interzise.

Ce spun vecinii

Martor la accident a fost un vecin, care a și încercat să-i ajute. Acesta susține că a observat cum mașina circula cu mare viteză și după accident a alergat repede la autoturism pentru a-l scoate pe șofer. Nu observase, inițial, că erau două persoane blocate. Din nefericire, nu a reușit să facă ceva deoarece flăcările s-au întețit și cuprinseseră întregul vehicul.

„Am văzut mașina cum a venit cu viteză și s-a lovit de capul de pod și apoi a luat foc. S-a auzit și o bubuitură mare și am mers imediat acolo să văd ce pot face.

Portierele erau blocate și am spart luneta. Am văzut o persoană care striga după ajutor, pe care am încercat să o trag, dar mașina care deja ardea s-a aprins și mai mult. Practic, ardea toată și nu am mai putut face nimic. Mai era și o vecină, dar nici ea nu a putut să ajute prea mult.

După asta au venit pompierii, ambulanța și poliția și abia după ce au stins focul am aflat că în interior mai era o a doua persoană. Inițial, eu am crezut că este doar o persoană, dar erau două”, a declarat localnicul, potrivit publicației locale menționate.

Alexandru și Rareș ar fi trebuit să se întoarcă la liceu luni

Potrivit unor rude, cei doi era chiar colegi de școală și urmau să înceapă cursurile clasei a XI-a luni. Conducerea Colegiului Național ”Nicu Gane” din Fălticeni este șocată de această tragedie și a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Cu profundă durere și nemărginită tristețe, comunitatea Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni își ia rămas-bun de la doi dintre elevii săi, colegi și prieteni dragi, plecați mult prea devreme dintre noi.

Este greu să găsim cuvinte în fața unei asemenea tragedii. Două vieți tinere, doi elevi de clasa a XI-a, cu vise, speranțe și un drum întreg înainte, s-au oprit mult prea devreme, lăsând în urmă o durere pe care cuvintele nu o pot cuprinde.

Conducerea Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni și întregul colectiv de profesori sunt alături, cu profundă compasiune, de familiile îndoliate, de colegii și prietenii celor doi elevi, precum și de toți cei care i-au cunoscut și i-au prețuit.

În aceste clipe cumplite, întreaga noastră comunitate școlară este unită în durere. Vom păstra vie amintirea lor în sufletele noastre, în băncile și în locurile care le-au fost atât de familiare, în amintirile colegilor și ale profesorilor care le-au fost alături.

Dumnezeu să le odihnească sufletele în pace și să ofere putere familiilor pentru a putea trece prin această încercare de neînchipuit.

Drum lin spre lumină, dragi copii!

Veți rămâne pentru totdeauna parte din familia „Nicu Gane”.

Sincere condoleanțe familiilor îndoliate!”

Profesoara de matematică a adolescenților, îngenuncheată de durere

Florentina Pavăl, profesoara de matematică a celor doi elevi, este în șoc. Aceasta ar fi trebuit să-i revadă pe Alexandru și Rareș luni, la cursuri, însă destinul lor a fost altul. Aceasta și-a luat un ultim rămas bun, 

„Sunt momente în care cuvintele par complet lipsite de putere în fața unei realități atât de crude și de nedrepte.

Rămas-bun, Alex și Rareș!

Rămas bun, mult prea devreme și absolut tragic, de la doi dintre elevii mei, doi tineri minunați care aveau toată viața înainte, două vieți curmate brusc într-un teribil accident. Îmi este greu să accept că nu îi voi mai vedea intrând pe ușa clasei, că nu le voi mai auzi vocile sau că nu îi voi mai vedea crescând, greșind și învățând, așa cum era firesc să se întâmple.

În aceste clipe de cumplită suferință, gândurile și toate rugăciunile mele se îndreaptă către familiile lor greu încercate. Condoleanțele nu pot șterge lacrimile sau alina distrugerea din sufletele părinților, dar sper din tot sufletul că măcar gândul că au fost iubiți, respectați și că vor rămâne veșnic vii în memoria noastră să le aducă părinților puțină alinare.

Zbor lin către stele dragii mei, Alex și Rareș! Ați plecat mult prea devreme, dar lumina voastră va rămâne mereu aprinsă în clasă și în sufletul meu. Dumnezeu să vă odihnească în pace și să ofere putere familiilor voastre să reziste acestei tragedii de nedescris”.

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