 Au venit din toată țara autocare cu turiști la Festivalul Borșului, dar evenimentul nu s-a mai ținut. Ce s-a întâmplat
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Au venit din toată țara autocare cu turiști la Festivalul Borșului, dar evenimentul nu s-a mai ținut. Ce s-a întâmplat

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Un număr de peste zece autocare cu turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca, în județul Tulcea, după ce oamenii au crezut că în localitate are loc Festivalul Borșului Lipovenesc. Evenimentul nu a fost însă organizat în acest an.

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Foto: Facebook

Pe lângă turiștii care au ajuns în cadrul unor excursii organizate, în Jurilovca au venit și numeroase persoane cu autoturismele personale. Potrivit primarului Eugen Ion, oamenii au aflat despre presupusa organizare a festivalului din mai multe surse, printre care rețelele sociale și inteligența artificială.

Edilul localității a explicat că Primăria nu a anunțat în acest an organizarea evenimentului și că, în mod normal, un festival de asemenea amploare ar fi fost comunicat oficial.

Primarul: „Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine”

Eugen Ion a relatat pe pagina sa de Facebook cum au început să apară turiștii în localitate, deși festivalul nu fusese anunțat.

„Sunteţi obişnuiţi cu faptul că noi comunicăm permanent şi în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunţat oficial. Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine. Şi totuşi, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineţii, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turişti, dar şi nenumăraţi turişti cu autoturisme personale. Si acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toţi veneau la…. Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca”, a scris primarul Eugen Ion.

Potrivit edilului, situația a fost cu atât mai neplăcută cu cât oamenii veniseră din diferite zone ale țării și au fost dezamăgiți când au descoperit că evenimentul nu se desfășoară.

Înainte de acest weekend, pe rețelele sociale fuseseră promovate mai multe excursii care aveau ca destinație festivalul. Datele menționate în materialele de promovare erau diferite, unele indicând sfârșitul lunii august, altele începutul sau mijlocul lunii septembrie.

Primarul susține că agențiile care au promovat aceste excursii nu au contactat Primăria pentru a verifica informația.

„Încă de la începutul verii, au apărut pe reţelele de socializare diverse afişe ale unor agenţii de turism care promovau excursii la Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca, anunţând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenţii nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi ştim că festivalul este un punct major de atracţie pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turişti aici. E o înşelătorie”, a transmis primarul din Jurilovca.

Unele agenții și-au cerut scuze

După ce a aflat că sunt promovate excursii către un eveniment care nu avea loc, primarul spune că și-a mobilizat echipa și a luat legătura cu agențiile de turism respective.

Reacțiile acestora au fost diferite, potrivit lui Eugen Ion. Unele agenții au recunoscut că nu s-au informat suficient și și-au cerut scuze, în timp ce altele au renunțat la excursii fără să prezinte scuze. Au existat însă și organizatori care au susținut că festivalul urma să aibă loc deoarece această informație apărea pe internet.

Au fost agenţii care şi-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu şi-au cerut scuze, dar au renunţat la excursii, au fost şi altele care au pretins că ştiu mai bine decât noi, organizatorii – respectiv că festivalul are loc pentru că aşa scrie «pe internet». Cu siguranţă au fost şi unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenţei noastre şi au listat aceste oferte. False”, a mai afirmat primarul din Jurilova.

În total, potrivit edilului, peste zece autocare au ajuns la Jurilovca cu turiști care se așteptau să găsească acolo festivalul. În același timp, numeroși alți vizitatori au ajuns în localitate cu mașinile personale.

Turiștii au verificat informația și cu inteligența artificială

O parte dintre persoanele care au ajuns la Jurilovca au spus că au căutat informații despre festival cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit primarului, această metodă de verificare le-ar fi oferit oamenilor o informație greșită.

„Ne-am întrebat şi i-am întrebat, pe mulţi dintre ei, de unde au avut această informaţie falsă. Dincolo de «am văzut pe reţelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenta artificială – o interogare către Chat GPT – dacă se ţine festivalul. Şi au primit un răspuns GREŞIT. Am testat noi înşine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca are loc şi am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfăşoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a mai afirmat primarul Eugen Ion.

Edilul a cerut apoi o explicație pentru răspunsul primit. Conform afirmațiilor sale, sistemul AI a indicat că fusese influențat de informațiile disponibile pe internet, inclusiv de pagini comerciale create pentru promovarea unor excursii.

„Sistemul meu a fost indus în eroare de tacticile de marketing ale unor agenții de turism. Multe platforme creează pagini automate de evenimente (de tipul „Circuit Festivalul Borșului Jurilovca 2026”) doar ca să atragă clienți sau să vândă excursii în Deltă în primul weekend din septembrie, chiar dacă festivalul propriu-zis nu mai există. Eu am procesat aceste pagini comerciale ca pe o confirmare a festivalului, ignorând faptul că lipsea cel mai important lucru: anunțul oficial al Primăriei Jurilovca”, este răspunsul primit de primar din partea AI.

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