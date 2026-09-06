Nunta anului în Târgu Jiu! Alexandra Romanescu, fiica primarului, a ajuns în fața altarului VIDEO

Zi importantă pentru familia lui Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Fiica edilului, Alexandra Romanescu, s-a cununat religios duminică, 6 septembrie 2026, în cadrul unui eveniment care reunește sute de invitați, oficialități, oameni de afaceri și apropiați ai celor două familii.

Foto: Instagram

După cununia civilă, Alexandra și Alexandru Nedelcu au făcut și pasul în fața altarului. Ceremonia religioasă a fost organizată într-un loc cu o semnificație aparte pentru familia miresei, iar imaginile surprinse în timpul slujbei o arată pe tânăra mireasă într-o rochie elegantă, cu trenă lungă și voal.

Alexandra Romanescu a ales biserica din satul în care a crescut tatăl său

Cununia religioasă a avut loc la Biserica Parohiei Rugi, din comuna Turcinești, sat legat de copilăria primarului Marcel Romanescu.

Slujba a fost oficiată de protopopul Ionel Câmpeanu, alături de un sobor numeros de preoți. În fotografiile de la eveniment, Alexandra apare alături de soțul ei în interiorul bisericii, în timpul ceremoniei religioase.

Mireasa a ales o ținută spectaculoasă, cu detalii din dantelă, mâneci lungi și un voal amplu. Buchetul alb a completat apariția, iar atmosfera din biserică a fost una solemnă, în acord cu momentul important pentru cei doi tineri, potrivit Pagina Olteniei.

Pentru familia Romanescu, ziua are o încărcătură emoțională cu atât mai mare cu cât Alexandra l-a făcut deja bunic pe tatăl său.

Alexandra și Alexandru Nedelcu și-au unit destinele

Cei doi au trecut deja prin ceremonia civilă. După căsătorie, Alexandru Nedelcu a decis să renunțe la numele său de familie și să preia numele soției.

Nașii cuplului sunt Emil și Simona Luiza Tomescu, care le vor fi alături celor doi în această zi importantă.

Cununia religioasă a fost momentul central al zilei, înaintea petrecerii de nuntă programate pentru duminică seară.

1/5 Nunta Alexandrei Romanescu Foto: Facebook

Peste 850 de invitați sunt așteptați la petrecere

După slujba religioasă, atenția se mută pe petrecerea organizată la un restaurant de pe Insulița de pe râul Jiu. Evenimentul se anunță unul de amploare, lista invitaților ajungând la peste 850 de persoane.

Printre cei care vor participa se află politicieni, oficialități, oameni de afaceri, prieteni și apropiați ai familiilor mirilor. Evenimentul a atras atenția în Gorj încă dinaintea zilei nunții, fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale perioadei.

Atmosfera va fi întreținută de mai mulți artiști cunoscuți. Pe scenă sunt anunțați Andra, Adi Minune și Olguța Berbec, astfel că invitații vor avea parte de un program muzical divers.