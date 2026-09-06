 Nunta anului în Târgu Jiu! Alexandra Romanescu, fiica primarului, a ajuns în fața altarului VIDEO
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoNunta anului în Târgu Jiu! Alexandra Romanescu, fiica primarului, a ajuns în fața altarului VIDEO

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi importantă pentru familia lui Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Fiica edilului, Alexandra Romanescu, s-a cununat religios duminică, 6 septembrie 2026, în cadrul unui eveniment care reunește sute de invitați, oficialități, oameni de afaceri și apropiați ai celor două familii.

image
Foto: Instagram

După cununia civilă, Alexandra și Alexandru Nedelcu au făcut și pasul în fața altarului. Ceremonia religioasă a fost organizată într-un loc cu o semnificație aparte pentru familia miresei, iar imaginile surprinse în timpul slujbei o arată pe tânăra mireasă într-o rochie elegantă, cu trenă lungă și voal.

Alexandra Romanescu a ales biserica din satul în care a crescut tatăl său

Cununia religioasă a avut loc la Biserica Parohiei Rugi, din comuna Turcinești, sat legat de copilăria primarului Marcel Romanescu.

Slujba a fost oficiată de protopopul Ionel Câmpeanu, alături de un sobor numeros de preoți. În fotografiile de la eveniment, Alexandra apare alături de soțul ei în interiorul bisericii, în timpul ceremoniei religioase.

Mireasa a ales o ținută spectaculoasă, cu detalii din dantelă, mâneci lungi și un voal amplu. Buchetul alb a completat apariția, iar atmosfera din biserică a fost una solemnă, în acord cu momentul important pentru cei doi tineri, potrivit Pagina Olteniei.

Pentru familia Romanescu, ziua are o încărcătură emoțională cu atât mai mare cu cât Alexandra l-a făcut deja bunic pe tatăl său.

Alexandra și Alexandru Nedelcu și-au unit destinele

Cei doi au trecut deja prin ceremonia civilă. După căsătorie, Alexandru Nedelcu a decis să renunțe la numele său de familie și să preia numele soției.

Nașii cuplului sunt Emil și Simona Luiza Tomescu, care le vor fi alături celor doi în această zi importantă.

Cununia religioasă a fost momentul central al zilei, înaintea petrecerii de nuntă programate pentru duminică seară.

Nunta Alexandrei Romanescu
1/5
Nunta Alexandrei Romanescu Foto: Facebook

Peste 850 de invitați sunt așteptați la petrecere

După slujba religioasă, atenția se mută pe petrecerea organizată la un restaurant de pe Insulița de pe râul Jiu. Evenimentul se anunță unul de amploare, lista invitaților ajungând la peste 850 de persoane.

Printre cei care vor participa se află politicieni, oficialități, oameni de afaceri, prieteni și apropiați ai familiilor mirilor. Evenimentul a atras atenția în Gorj încă dinaintea zilei nunții, fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale perioadei.

Atmosfera va fi întreținută de mai mulți artiști cunoscuți. Pe scenă sunt anunțați Andra, Adi Minune și Olguța Berbec, astfel că invitații vor avea parte de un program muzical divers.

Ghid de cumpărături

silvia dumitrescu de-a lungul anilor
#Exclusiv Click!
FotoCum arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!” Vedete românești
Lidl Bulgaria supermarket FOTO Shutterstock
Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp Național
image
Tragedie în timpul unei excursii: un autobuz plin cu elevi s-a prăbușit într-o râpă de la 30 de metri. Peste 20 de morți și zeci de răniți adevarul.ro
image
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Stoica îl înţeapă pe antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu: “A spus clar că este incompatibil cu Gigi” www.fanatik.ro
image
O comună din România, invadată de turişti după un fakenews cu ChatGPT. Primarul îi roagă să plece acasă observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
Oraşul din România care ar putea renaşte după o investiţie importantă. Localitatea, cândva o mândrie, a ajuns o ruină playtech.ro
image
Ruptură Marius Şumudică – Denis Drăguş, după ce atacantul a ales FCSB: „Relaţia noastră nu mai este ca înainte! Fiecare cu treaba lui” www.fanatik.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Hipocrate nu a scris faimosul jurământ. Atunci de ce este considerat părintele medicinei? historia.ro
image
#Preşedinţi americani
Primul atentat asupra unui președinte american: Când un zugrav a încercat să-l asasineze pe Andrew Jackson historia.ro
jador si oana ciocan jpg
Jador nu s-a mai abținut și i-a dat cadoul soției sale de ziua ei de naștere. „Așa arată o femeie fericită” Vedete românești
bianca dragusanu jpg
FotoBianca Drăgușanu, moment de reculegere la Mănăstirea Plumbuita. Ce spune despre credință Vedete românești
banner ion dolanescu png
#Exclusiv Click!
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar” Vedete românești
silvia dumitrescu de-a lungul anilor
#Exclusiv Click!
FotoCum arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!” Vedete românești
irina fodor si fiica ei, diana jpg
Cum se înțelege Irina Fodor cu fiica ei, Diana. „Când ne certăm, ne certăm tot de la egal la egal” Vedete românești
Șerban Huidu, invitat în podcastul lui Mihai Morar Sursa YouTube
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu” Vedete românești
steve irwin jpg
20 de ani fără Steve Irwin. Soția „Vânătorului de crocodili”, mesaj emoționant la două decenii de la tragedie Vedete internaționale
oana roman (1) jpg
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel” Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net