S-au împăcat! Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu, planuri mari pentru viitor: „Voi puneți bani de dar”

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu formează din nou un cuplu, după o perioadă în care s-a speculat că cei doi s-ar fi despărțit. Campionul mondial la motociclism a făcut recent declarații despre viața sa amoroasă și a lăsat să se înțeleagă că relația cu Roxana este în continuare una serioasă. Mai mult, acesta a vorbit și despre posibilitatea unei nunți.

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au planuri de viitor. Foto: Facebook

În vara acestui an, Cancan a anunțat că relația dintre Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu ar fi ajuns la final, însă cele mai recente declarații ale sportivului susțin faptul că cei doi sunt în continuare împreună.

Cătălin Cazacu spune adevărul despre relația cu Roxana Șerbănescu

Cătălin Cazacu a respins categoric speculațiile potrivit cărora ar fi trecut printr-o despărțire și a mărturisit că nu are niciun motiv să sufere, întrucât relația sa cu Roxana continuă. Sportivul a spus că nu înțelege de unde au apărut informațiile despre o posibilă separare și a tratat situația cu umor:

„Nu, n-am niciun motiv să sufăr, sunt foarte bine. De ce aș suferi? Asta e o prostie, cum să sufăr? Sunt împreună cu fata, normal că suntem împreună. Nu știu de unde chestia asta că ne-am despărțit. Că dacă nu te desparți și nu te împaci, te iau dracii”, a declarat motociclistul, potrivit Spynews.ro.

Ce spune motociclistul despre nuntă

În ceea ce privește o eventuală căsătorie, Cătălin Cazacu a lăsat de înțeles că momentul ar putea veni anul viitor. Acesta a dezvăluit că, deși în prezent are alte planuri și urmează să plece din țară, nu exclude o nuntă alături de Roxana. Ba chiar a glumit pe seama faptului că este deja obișnuit să prezinte nunțile altora și că, la un moment dat, ar putea veni și rândul lui:

„Păi eu v-am tot zis: voi puneți bani de dar, că la un moment dat eu tot o iau. Poate la anul, momentan avem alte treburi. Momentan plecăm din țară, le facem... Oricum, eu prezint nunți, chiar săptămâna viitoare am o nuntă de prezentat. Sunt sătul de nunțile altora, darămite de a mea! Asta mai lipsea, o nuntă a mea! O să fie pe nisip.”

Cătălin Cazacu și Chef Cătălin Scărlătescu, afacere în Zanzibar

Cătălin Cazacu și Chef Cătălin Scărlătescu își deschid restaurant. Foto: Facebook

Cătălin Cazacu și Chef Cătălin Scărlătescu se pregătesc să dea lovitura în Zanzibar, acolo unde pun bazele unei afaceri menite să îi cucerească atât pe turiștii români, cât și pe cei străini. Cei doi s-au asociat pentru deschiderea unui restaurant, iar fiecare va avea un rol bine stabilit în noul proiect.

Chef Cătălin Scărlătescu se va ocupa de partea gastronomică și va aduce în Zanzibar conceptul care l-a consacrat în România, în timp ce Cătălin Cazacu își va folosi experiența acumulată în insulă pentru a adapta afacerea la specificul și cerințele locului.

Potrivit lui Cătălin Cazacu, noua locație va avea nu doar un restaurant, ci și șase camere spațioase, unele dintre acestea urmând să fie folosite chiar de cei doi asociați. Astfel, motociclistul spune că o parte dintre cheltuielile sale vor fi reduse, întrucât nu va mai fi nevoit să plătească chiria pentru apartamentul în care locuia.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam.

El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele.

Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a dezvăluit Cătălin Cazacu recent, la Dan Capatos Show.