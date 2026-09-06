Secretul tinereții: are 60 de ani, dar arată ca la 30. Cum se menține fotomodelul Chuando Tan

Modelul Chuando Tan a împlinit recent vârsta de 60 de ani. Fotografiile au devenit virale, având în vedere că are trupul și tenul unei persoane de 30 de ani. Fotomodelul singaporez a dezvăluit de-a lungul timpului care este secretul său pentru a fenta îmbătrânirea.

Chuando Tan. Foto: Instagram

Chuando Tan are 60 de ani și se laudă cu un trup sculptat și un ten de invidiat. Acesta a intrat în industria modei în anii ’80 ca fotomodel și ulterior a activat și în industria muzicii. Cu toate acestea, fotografia i-a plăcut mai ult, așa că a ajuns să lucreze cu nume importante din lumea modei și a divertismentului. El s-a remarcat, de asemenea, prin aspectul său, care este impecabil.

Activitățile care îl mențin veșnic tânăr

„Astăzi, la împlinirea a 60 de ani, mi-am amintit că timpul este singura bogăție reală. Fiecare răsărit de soare vine ca o moștenire, nu ca o garanție. Calea mai înțeleaptă acum este simplă: să mă întorc zilnic la natură și la lumina soarelui și să mă aliniez cu ceea ce dăinuie. Îmi doresc pace pe pământ”, a scris Chuando Tan în postarea în care anunța împlinirea vârstei de 60 de ani

Într-un interviu acordat CNA în 2023, Chuando Tan a vorbit despre faima sa virală și a mărturisit că secretul pentru a arăta tânăr constă în „ceea ce faci, ce mănânci și ce gândești”.

„Activitățile pe care le faci în timpul zilei ar trebui să fie egale cu caloriile pe care le arzi în ziua respectivă – atât de simplu. Iar cantitatea de alimente pe care o consumi în timpul zilei este egală cu caloriile pe care le introduci în organism”, a spus Tan.

Pe lângă genetică, acesta susține că s-a apucat de sport de la vârsta de 20 de ani. Atunci, a început să ridice greutăți și să urmeze diete. Nu s-a oprit. Toată viața lui s-a bazat pe un stil de viață sănătos, ceea ce l-a ajutat să se mențină.

Ce mănâncă fotomodelul

Chuando Tan a dezvăluit că la micul dejun el bea shake-uri proteice sau mănâncă fulgi de ovăz cu ouă, miere și avocado. Își începe ziua cu șase ouă, dintre care consumă doar două gălbenușuri, alături de un pahar de lapte.

La prânz și la cină el introduce carnea de pui sau pește, gătite la abur sau la grătar, sau supă. Evită alimentele procesate, însă nu este total împotriva prăjelilor sau a deserturilor. Ultima masă este consumată cu cel puțin cinci ore înainte de somn, pentru a permite organismului să se concentreze pe regenerare celulară.

Mentalitatea, un factor-cheie

El a mai mărturisit că un alt aspect important al stilului său de viață este menținerea unei mentalități pozitive. „Știi, de fiecare dată când auzim oameni spunând că arăți foarte bine astăzi, vei arăta fericit. Nu ar fi bine dacă ne putem motiva să avem această mentalitate, să avem o gândire pozitivă, sănătoasă și tânără? Cred că, după o perioadă de timp, acel sentiment va deveni în cele din urmă tu”.

Pe de altă parte, în urmă cu patru ani, el afirma că este conștient de vârsta pe care o are și că a avut momente în care s-a gândit cum să oprească procesul de îmbătrânire. „Aș minți dacă aș spune că nu mi-a trecut niciodată prin minte faptul că vreau să învăț cum să nu îmbătrânesc. Dar este ceva ce nu poți (evita) pentru că îmbătrânirea este inevitabilă”.