Musical Extravaganza revine în forță! „Duelul Tenorilor”, „Carmina Burana” și „Requiem” de Verdi, în noua stagiune

Noul sezon Musical Extravaganza, coordonat artistic de tenorul Ștefan von Korch, propune publicului o serie de spectacole de amploare, de la recitaluri de operă și operetă până la mari producții simfonico-corale. Stagiunea 2026-2027 se deschide la Teatrul Național din București și continuă cu evenimente importante la Sala Palatului.

Musical Extravaganza revine în forță! Foto: arhiva

Iubitorii muzicii clasice au parte de un nou sezon spectaculos al proiectului Musical Extravaganza. Prima întâlnire cu publicul va avea loc pe 14 septembrie, la Teatrul Național din București, unde tenorul Ștefan von Korch va da startul stagiunii cu „Duelul Tenorilor”, un recital inspirat din tradiția celebrelor concerte susținute de „cei trei tenori”.

Pe scena Sălii Studio a Teatrului Național, Ștefan von Korch va cânta alături de tenorii Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana, acompaniați la pian de Alexandru Burcă. Cei trei artiști vor propune publicului o selecție de arii de operă și operetă, canzonete și piese cunoscute, într-un spectacol conceput ca o incursiune prin repertoriul liric.

De la marile arii la canzonete celebre

Foto: arhiva

Programul „Duelului Tenorilor” include lucrări îndrăgite de public, printre care „La donna è mobile” și „O sole mio”, într-o combinație de arii reper și canzonete care au devenit adevărate bijuterii ale repertoriului liric.

Ștefan von Korch, coordonatorul artistic și solistul-gazdă al Musical Extravaganza, spune că își dorește ca spectacolele să fie o invitație atât pentru cunoscătorii muzicii clasice, cât și pentru cei care nu au descoperit încă universul operei și operetei.

„Duelul Tenorilor” a devenit deja o tradiție anuală și promite o seară elegantă, energică și plină de emoție, în care vocile celor trei soliști vor fi puse în valoare de personalitatea scenică a artiștilor.

Două mari producții la Sala Palatului

Programul noului sezon nu se limitează însă la recitalurile de la Teatrul Național. Musical Extravaganza pregătește și două producții de amploare la Sala Palatului: „Carmina Burana”, pe 21 februarie 2027, și „Requiem”-ul de Verdi, pe 15 aprilie 2027. În luna martie, publicul este așteptat din nou la Teatrul Național, pentru recitalul „Mamma son tanto felice”.

Potrivit lui Ștefan von Korch, spectacolele pregătite pentru noua stagiune sunt evenimente de mare amploare, care oferă publicului ocazia de a redescoperi unele dintre cele mai cunoscute și apreciate pagini din istoria muzicii clasice. Proiectul va ajunge, de asemenea, și în alte orașe din țară, printre care Baia Mare, Cluj-Napoca, Pitești, Constanța, Bacău și Oradea.

„Vă invităm să descoperiți sau redescoperiți o selecție de piese foarte cunoscute, pe care vrem să le dăruim publicului și dincolo de scena pe care ele au fost consacrate”, transmite tenorul Ștefan von Korch, adresând invitația atât celor care iubesc deja opera și opereta, cât și celor care încă nu le-au descoperit bogăția.

Noua stagiune Musical Extravaganza își propune astfel să apropie muzica clasică de un public cât mai larg, prin spectacole în care repertoriul consacrat se întâlnește cu energia și personalitatea unor artiști lirici contemporani.