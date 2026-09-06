 Musical Extravaganza revine în forță! „Duelul Tenorilor”, „Carmina Burana” și „Requiem” de Verdi, în noua stagiune
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Musical Extravaganza revine în forță! „Duelul Tenorilor”, „Carmina Burana” și „Requiem” de Verdi, în noua stagiune

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noul sezon Musical Extravaganza, coordonat artistic de tenorul Ștefan von Korch, propune publicului o serie de spectacole de amploare, de la recitaluri de operă și operetă până la mari producții simfonico-corale. Stagiunea 2026-2027 se deschide la Teatrul Național din București și continuă cu evenimente importante la Sala Palatului.

Musical Extravaganza revine în forță!
Musical Extravaganza revine în forță! Foto: arhiva

Iubitorii muzicii clasice au parte de un nou sezon spectaculos al proiectului Musical Extravaganza. Prima întâlnire cu publicul va avea loc pe 14 septembrie, la Teatrul Național din București, unde tenorul Ștefan von Korch va da startul stagiunii cu „Duelul Tenorilor”, un recital inspirat din tradiția celebrelor concerte susținute de „cei trei tenori”.

Pe scena Sălii Studio a Teatrului Național, Ștefan von Korch va cânta alături de tenorii Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana, acompaniați la pian de Alexandru Burcă. Cei trei artiști vor propune publicului o selecție de arii de operă și operetă, canzonete și piese cunoscute, într-un spectacol conceput ca o incursiune prin repertoriul liric.

De la marile arii la canzonete celebre

image
Foto: arhiva

Programul „Duelului Tenorilor” include lucrări îndrăgite de public, printre care „La donna è mobile” și „O sole mio”, într-o combinație de arii reper și canzonete care au devenit adevărate bijuterii ale repertoriului liric.

Ștefan von Korch, coordonatorul artistic și solistul-gazdă al Musical Extravaganza, spune că își dorește ca spectacolele să fie o invitație atât pentru cunoscătorii muzicii clasice, cât și pentru cei care nu au descoperit încă universul operei și operetei.

„Duelul Tenorilor” a devenit deja o tradiție anuală și promite o seară elegantă, energică și plină de emoție, în care vocile celor trei soliști vor fi puse în valoare de personalitatea scenică a artiștilor.

Două mari producții la Sala Palatului

Programul noului sezon nu se limitează însă la recitalurile de la Teatrul Național. Musical Extravaganza pregătește și două producții de amploare la Sala Palatului: „Carmina Burana”, pe 21 februarie 2027, și „Requiem”-ul de Verdi, pe 15 aprilie 2027. În luna martie, publicul este așteptat din nou la Teatrul Național, pentru recitalul „Mamma son tanto felice”.

Potrivit lui Ștefan von Korch, spectacolele pregătite pentru noua stagiune sunt evenimente de mare amploare, care oferă publicului ocazia de a redescoperi unele dintre cele mai cunoscute și apreciate pagini din istoria muzicii clasice. Proiectul va ajunge, de asemenea, și în alte orașe din țară, printre care Baia Mare, Cluj-Napoca, Pitești, Constanța, Bacău și Oradea.

Vă invităm să descoperiți sau redescoperiți o selecție de piese foarte cunoscute, pe care vrem să le dăruim publicului și dincolo de scena pe care ele au fost consacrate”, transmite tenorul Ștefan von Korch, adresând invitația atât celor care iubesc deja opera și opereta, cât și celor care încă nu le-au descoperit bogăția.

Noua stagiune Musical Extravaganza își propune astfel să apropie muzica clasică de un public cât mai larg, prin spectacole în care repertoriul consacrat se întâlnește cu energia și personalitatea unor artiști lirici contemporani.

Ghid de cumpărături

Șerban Huidu, invitat în podcastul lui Mihai Morar Sursa YouTube
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu” Vedete românești
mirela vaida jpg
Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace” PrimeTime
image
Tragedie în timpul unei excursii: un autobuz plin cu elevi s-a prăbușit într-o râpă de la 30 de metri. Peste 20 de morți și zeci de răniți adevarul.ro
image
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali îl cedează pe Tavi Popescu! Atacantul va juca la o rivală din SuperLiga: “Îl dau imediat! Nu mai discutăm” www.fanatik.ro
image
De ce luminile din avion se sting la decolare și aterizare. Motivul care ți-ar putea salva viața observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
S-a dat alarma în MAI. Un suspect care a spart baricadele Poliției bulgare, rănind doi polițiști, ar fi căutat la nivel național în România www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
Tabel rovinietă 2026. Cât costă pentru o zi, 10 zile, o lună sau un an și de unde o poți cumpăra playtech.ro
image
Gigi Becali a anunţat unde va juca Drăguş la FCSB! Cum arată echipa roş-albaştrilor după noile transferuri www.fanatik.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Hipocrate nu a scris faimosul jurământ. Atunci de ce este considerat părintele medicinei? historia.ro
image
#Preşedinţi americani
Primul atentat asupra unui președinte american: Când un zugrav a încercat să-l asasineze pe Andrew Jackson historia.ro
loto
Tragere loto duminică, 6 septembrie 2026. Care sunt numerele norocoase și ce premii sunt în joc Național
Lidl Bulgaria supermarket FOTO Shutterstock
Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp Național
Holly Ditchfield jpg
Și-a pierdut gemenii la doar nouă zile după ce i-a născut. Tragedia unei vedete TV din Marea Britanie Internațional
image png
Charlie Ottley transformă o clădire de 120 de ani din România într-un pub englezesc. „Era aproape de prăbușirea totală” Fapt divers
pexels falcons 8993781 jpg
Concurs de săpat morminte într-un cimitir din Ungaria. Cu câți bani au plecat acasă câștigătorii Internațional
Design fără titlu (5) png
Familie de români, apel disperat după ce le-a fost furată mașina în Grecia: „Dacă o vedeți, anunțați-ne!” Național
cuplu istock jpg
Ce tip de siluetă își doresc cu adevărat femeile la un bărbat. „Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat” Fapt divers
fabrica auto jpg
Lovitură uriașă pentru un gigant auto: 100.000 de angajați vor fi concediați. Care este motivul Internațional
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net