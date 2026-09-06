 Bianca Drăgușanu, moment de reculegere la Mănăstirea Plumbuita. Ce spune despre credință
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FotoBianca Drăgușanu, moment de reculegere la Mănăstirea Plumbuita. Ce spune despre credință

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Bianca Drăgușanu a ales să își petreacă ziua de duminică într-un loc cu o semnificație aparte pentru ea. Vedeta a mers la Mănăstirea Plumbuita din București, unde a participat la slujbă și a surprins mai multe momente într-o serie de fotografii publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu
Bianca Drăgușanu Foto: arhivă

Deși este obișnuită să apară în ipostaze spectaculoase, din vacanțe sau din diferite colțuri ale lumii, de această dată Bianca Drăgușanu a preferat un cadru mult mai sobru. Vedeta a transmis că bisericile și mănăstirile ocupă un loc important în viața sa și că aici simte o apropiere specială de Dumnezeu.

Bianca Drăgușanu a participat la slujbă

Duminica Biancăi Drăgușanu a început la mănăstire. Vedeta a asistat la slujbă, apoi s-a fotografiat atât în interiorul lăcașului de cult, în apropierea unei icoane, cât și în exterior.

Pentru vizita la Mănăstirea Plumbuita, Bianca Drăgușanu a ales și o ținută potrivită locului. A purtat pantaloni lungi și o cămașă fără mâneci, iar capul și l-a acoperit aproape în întregime cu o eșarfă.

Ulterior, vedeta le-a explicat urmăritorilor săi de ce aceste locuri au o însemnătate atât de mare pentru ea.

„M-am pozat în toate locurile lumii, însă în cel mai frumos loc de pe Pământ doar acum. Este despre mine și El în fiecare clipă a vieții mele”, a transmis Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Credința, o parte importantă din viața vedetei

Vizita la mănăstire nu pare să fie o alegere întâmplătoare pentru Bianca Drăgușanu. Potrivit declarațiilor sale, vedeta obișnuiește să meargă la biserică și să participe la slujbe, acordând o atenție importantă laturii spirituale a vieții sale.

De această dată, ea a ales să împărtășească și cu fanii momentul petrecut la Mănăstirea Plumbuita, alături de un mesaj în care vorbește despre relația sa cu Dumnezeu.

Postarea vine într-un context în care Bianca Drăgușanu are un program aglomerat. Vedeta este implicată în afaceri și este, totodată, mamă, iar în viața de zi cu zi spune că se bazează foarte mult pe sprijinul mamei sale.

Mama Biancăi Drăgușanu, sprijin important pentru vedetă

Bianca Drăgușanu a vorbit în repetate rânduri despre relația pe care o are cu mama sa și despre ajutorul primit de aceasta după nașterea fiicei sale, Sofia.

Vedeta spune că mama sa și nepoata ei petrec mult timp împreună atunci când Bianca este plecată și ocupată cu activitățile sale. Între cele două există o legătură strânsă, chiar dacă apar și momente în care nu sunt de acord.

Mama este prietenul meu cel mai bun”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Spynews TV Live.

Vedeta a povestit și cu umor despre micile conflicte dintre cele două. Pentru că are camere de supraveghere în locuință, Bianca spune că uneori ajunge să urmărească discuțiile dintre mama și fiica sa.

„Ele stau foarte mult timp împreună atunci când eu sunt plecată și sunt foarte activă și sunt destul de mult plecată. Îți dai seama, se mai și ceartă, se mai și împacă”, a povestit vedeta.

Bianca povestește cum sunt gestionate momentele tensionate

Relația dintre bunică și nepoată este una apropiată, însă, ca în orice familie, există și situații în care apar contradicții. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că mama sa o sună uneori atunci când discuțiile cu Sofia devin mai tensionate.

„Când se tensionează situația, mama mă sună și îmi spune: «Uită-te pe cameră, să vezi cum țipă la mine!»”, a mai spus vedeta.

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