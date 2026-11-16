„Telenovela” azilelor din Bihor se reia în prag de iarnă. În timp ce administratorul Viorel Pașca este cercetat de DIICOT iar centrele sale care găzduiesc persoane cu dizabilități nu sunt acreditate, autoritățile trimit în continuare persoane cu dizabilități la ușile acestora. În ultimele zile, primării din mai multe județe, un spital și DGASPC Suceava au trimis oameni către „suspectul” Pașca.

Aceste bărbat i-a fost trimis lui Pașca tocmai din Curtea de Argeș.Foto:ebihoreanul.ro/Viorel Pașca Foto: ebihoreanul.ro

Cum a început scandalul azilelor din Bihor

Pe 30 iunie 2026, procurorii DIICOT au descins la imobilele lui Viorel Pașca din trei localități bihorene, Dumbrava, Incești și Tinca, sub pretextul că acesta face trafic de persoane. Concret, Pașca era acuzat că a obținut sume mari de bani de pe urma a sute de oameni bolnavi, fără adăpost sau abandonați, pe care i-a găzduit, fără autorizație, în căminele sale. În așezămintele Asociației „Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă”, au fost descoperite 409 persoane vulnerabile, relocate ulterior în centre și unități medicale prin întreaga țară.

Pașca, soția sa, cei trei fii ai lor și o angajată au fost puși sub acuzare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, într-o primă fază aceștia fiind reținuți. Deși procurorii DIICOT au cerut arestarea suspecților, rând pe rând, judecătorii Tribunalului București și ai Curții de Apel București au respins solicitarea. În dosar se vorbește de un prejudiciu de 13,5 milioane de lei dar și sechestrul pe bunuri a fost ridicat, iar Pașca nu mai are nici măcar control judiciar.

Ancheta nu s-a terminat, azilele tot nu sunt acreditate, Pașca este cercetat în continuare dar la poarta „bombelor sanitare” cum erau numite așezămintele sociale din Bihor au început să apară din nou sărmani. Se lasă frigul și statul pasează, ca în fiecare an, pe unde poate, persoanele cu dizabilități sau despre care nu se mai interesează nimeni.

Viorel Pașca, atacat de autorități dar încurajat în toate modurile posibile. Foto: ebihoreanul.ro Foto: ebihoreanul.ro

Cum ajung săracii la azilele „ilegale” ale lui Pașca

Autoritățile din Timiș, Mureș, Argeș și Suceava au trimis în ultimele zile persoane în nevoie la azilele lui Pașca. Cu trei săptămâni în urmă, Viorel Pașca era sunat de primăria comunei Sălard, situată la 23 de kilometri de Oradea. Îi cereau să găzduiască un bărbat care dormea acolo sub cerul liber. Pașca a refuzat, tocmai din cauza dosarului deschis de DIICOT, dar angajații Primăriei i l-au lăsat la poartă. „Nici nu i-am văzut, n-am vorbit cu ei. M-am trezit cu omul la poarta. Ce să fac cu el, când îți spune că doarme sub pod? L-am luat”, a declarat Pașca pentru ebihoreanul.ro.

Potrivit mărturiilor sale așa a făcut și primăria Curtea de Argeș, care i-a plasat un bărbat ce dormea într-o clădire părăsită, fără ferestre, iar DGASPC Suceava i-a expediat un bătrân de 85 de ani. Și era doar începutul. Lipsite de idei, autoritățile se descurcă așa cum pot pentur a scăpa de probleme. Iar Pașca „ilegalul”, este soluția convenabilă așa cum a fost mereu.

După câteva zile, o ambulanță din Timiș a adus un bărbat fără adăpost după ce fusese externat de la spitalul din Sânnicolau Mare. De ce? Omul era un vechi chiriaș al celui mai mare adăpost al asociației lui Pașca, cel de la Dumbrava și acolo a spus că este casa lui așa că acolo l-au dus. „Era pe picioarele lui atunci, acum a fost adus pe targă în stare gravă, imobilizat și plin de escare”, a povestit Pașca pentur sursa citată.

I-au mai fost aduși rând pe rând un om al străzii din Salonta, un bătrân din Abrămuș, județul Mureș, altul trimis de primăria Recaș, Timiș și după cum spune Pașca „vin mereu, de peste tot”.

Ce spun autoritățile

Pașca a sunat mereu la 112, dar Poliția a anunțat că nu are unde duce persoanele abandonate și că nu are atribuții.

„Avocatul Poporului mi-a răspuns că nu-i treaba lor. La Ministerul Muncii am scris de opt ori, nu mi-au răspuns niciodată. Ministerul Sănătății a spus că-i de competența Ministerului Muncii. De la DGASPC Bihor au venit inspectoare care n-au putut face altceva decât să consemneze că oamenii vor să rămână aici, că refuză să plece”, se plânge „traficantul de persoane”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete i-a promis că vine în vizită, dar nu a apărut, iar la ministrul Muncii, Florin Manole nici măcar nu a reușit să ajungă.