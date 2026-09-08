 Bancnota de 100 de lei care se vinde cu 240 de lei. BNR lansează o ediție aniversară pentru colecționari
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Bancnota de 100 de lei care se vinde cu 240 de lei. BNR lansează o ediție aniversară pentru colecționari

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O nouă bancnotă de 100 de lei va putea fi cumpărată de colecționari începând din această lună, însă prețul ei va fi mai mult decât dublu față de valoarea înscrisă pe bancnotă. BNR a stabilit un preț de 240 de lei pentru un exemplar, în timp ce o coală specială cu patru bancnote va costa 840 de lei. Noua emisiune este dedicată lui Eugeniu Carada, una dintre figurile importante din istoria Băncii Naționale a României, și marchează 190 de ani de la nașterea acestuia.

Pe fața bancnotei apare portretul lui Eugeniu Carada
Pe fața bancnotei apare portretul lui Eugeniu Carada Foto: BNR

Cum arată noua bancnotă

Noua bancnotă are aceleași dimensiuni ca cea de 100 de lei aflată deja în circulație și este predominant albastră. Potrivit BNR, aceasta este realizată din polimer și combină imprimarea offset cu cea în relief. Bancnota are și un element de siguranță vizibil, reprezentat de o fereastră transparentă complexă, amplasată vertical.

Aceasta include un portret multiton și elementul optic variabil OVMI (Spark). Pe fața bancnotei apare portretul lui Eugeniu Carada, alături de semnătura acestuia. Sub imagine sunt trecute numele și anii de viață ai celui considerat întemeietorul Băncii Naționale a României: „Eugeniu Carada 1836-1910”.

Valoarea nominală este înscrisă în mai multe locuri

În centrul bancnotei este ilustrată Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR. Imaginea este completată de o acvilă și de un scut ornamentat cu sigla instituției. Tot pe această parte se regăsesc stema României, denumirea Băncii Naționale a României și medalionul cu sigla BNR.

Valoarea nominală este înscrisă în mai multe locuri, pentru o identificare ușoară a bancnotei. Cifra „100” apare în partea stângă jos, iar în zona centrală, tot jos, suma este scrisă cu litere: „Lei Una Sută”. O altă inscripție, „Una Sută Lei”, poate fi găsită vertical în partea dreaptă jos. În partea dreaptă sus este imprimată din nou cifra „100”, tot pe verticală. Semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central sunt poziționate în zona centrală a bancnotei, deasupra valorii scrise cu litere.

Câte exemplare vor fi disponibile

Pentru această emisiune au fost aprobate 16.000 de bancnote aniversare destinate colecționarilor. În plus, BNR va pune în vânzare 1.000 de coli speciale, fiecare având câte patru bancnote. Bancnota individuală va fi prezentată într-un pliant realizat în limbile română, engleză și franceză.

În cazul colilor speciale, acestea vor fi însoțite de un certificat de autenticitate. Atât bancnotele, cât și colile speciale vor fi introduse în plicuri personalizate, potrivit comunicatului transmis de Banca Națională a României. Deși sunt emise în cadrul unei colecții aniversare, bancnotele au putere circulatorie pe teritoriul României.

Când începe vânzarea

Un exemplar cu valoarea nominală de 100 de lei va putea fi cumpărat cu 240 de lei. În acest preț sunt incluse TVA și pliantul de prezentare. Pentru o coală specială formată din patru bancnote, prețul stabilit de BNR este de 840 de lei. Suma include TVA și certificatul de autenticitate.

Noile bancnote vor fi distribuite prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Lansarea în circuitul numismatic este programată pentru 14 septembrie 2026, iar vânzarea efectivă către colecționari va începe din 15 septembrie 2026. 

Cine a fost Eugeniu Carada

Eugeniu Carada s-a născut în 1836 și este una dintre personalitățile importante asociate cu fondarea Băncii Naționale a României. A fost om politic, publicist și economist, iar numele său este legat de eforturile pentru modernizarea instituțiilor financiare ale României în perioada de după formarea statului modern. Carada a susținut înființarea unei bănci centrale și a avut un rol important în pregătirea și organizarea instituției care avea să devină Banca Națională a României.

În 1880, odată cu înființarea BNR, a devenit una dintre figurile esențiale ale noii instituții. Deși nu a ocupat funcția de guvernator, Carada a fost implicat în organizarea activității băncii și în stabilirea direcțiilor sale în primii ani de existență. Considerat unul dintre principalii întemeietori ai BNR, Eugeniu Carada a rămas asociat cu începuturile sistemului monetar și bancar modern din România. A murit în 1910, la vârsta de 74 de ani. La mai bine de un secol de la moartea sa, BNR îi dedică o bancnotă aniversară, emisă cu ocazia împlinirii a 190 de ani de la nașterea sa.

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