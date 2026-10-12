Când se transformă pensia anticipată în pensie pentru limită de vârstă și ce avantaje au mamele

Femeile aflate în plată cu pensie anticipată pot scăpa mai repede de penalizările financiare aplicate indemnizației lunare dacă au născut sau au adoptat și crescut copii.

Cum scapi de diminuarea pensiei anticipate Foto: arhiva

Noua legislație a pensiilor (Legea nr. 360/2023) permite reducerea vârstei standard de pensionare pentru mamele care au atins stagiul complet de cotizare contributiv, facilitând trecerea automată la pensia pentru limită de vârstă fără nicio reținere din cuantumul cuvenit.

Criteriile de reducere a vârstei și eliminarea definitivă a penalizării

Pentru a beneficia de acest drept, mamele trebuie să facă dovada creșterii copiilor până la vârsta de 16 ani (sau a respectării condițiilor legale de creștere în cazul adopțiilor), prezentând casei teritoriale de pensii certificatele de naștere sau hotărârile judecătorești definitive.

În sistemul public de pensii, anticiparea retragerii din activitate atrage o diminuare procentuală a banilor, calculată în funcție de numărul de luni de devansare și de anii munciți peste stagiul complet.

Mecanismul transformării presupune că, în momentul în care beneficiara atinge noua vârstă recalculată pentru limită de vârstă, statutul dosarului se schimbă din oficiu sau la cerere, iar penalizarea aplicată pe perioada anticipării este ștearsă integral. În ceea ce privește reducerea pentru un singur copil, mamele care au născut și crescut un copil beneficiază de o scădere a vârstei standard de pensionare cu 6 luni.

De asemenea, reducerea pentru doi copii prevede ca, pentru două nașteri, vârsta de pensionare să scadă cu un an întreg, devansând astfel momentul în care pensia redevine întreagă.

Studiu de caz: cum funcționează trecerea anticipată la pensia întreagă

Efectul practic al legii este vizibil în recalcularea vârstei de referință. Dacă o femeie are ca prag standard vârsta de 63 de ani și a ieșit mai devreme la pensie anticipată, având doi copii crescuți până la 16 ani și stagiul complet de cotizare realizat, pragul său legal de pensionare pentru limită de vârstă devine 62 de ani.

Astfel, de la împlinirea vârstei de 62 de ani, diminuarea impusă pe durata anticipării încetează definitiv, iar femeia încasează pensia întreagă cu un an mai devreme decât în lipsa acestei facilități. În cazul în care actele de stare civilă ale copiilor nu au fost depuse la dosarul inițial de pensionare anticipată, acestea pot fi atașate ulterior pentru recalcularea termenului de trecere la pensia fără penalizare.