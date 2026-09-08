 Generația Z nu mai vrea mașină. Pentru ce vor tinerii să-și păstreze banii?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Generația Z nu mai vrea mașină. Pentru ce vor tinerii să-și păstreze banii?

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Permisul de conducere nu mai vine la pachet, pentru mulți tineri, și cu dorința de a avea o mașină. Generația Z începe să privească autoturismul mai degrabă ca pe o cheltuială decât ca pe un semn de independență. Un studiu arată că aproape jumătate dintre tinerii chestionați văd mașina doar ca pe un obiect practic, în timp ce alții ar prefera să dea banii pe tehnologie, ieșiri în oraș, îngrijire personală sau chiar o cafea bună.

Permisul de conducere nu mai vine la pachet și cu dorința de a avea propria mașină
Permisul de conducere nu mai vine la pachet și cu dorința de a avea propria mașină Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Șerban are 25 de ani și nu vrea mașină

Șerban are 25 de ani, deține un permis de conducere, dar nu are planuri să-și cumpere o mașină. Spune că, pentru moment, nu vede rostul unei cheltuieli atât de mari pentru un autoturism pe care nu l-ar folosi în fiecare zi. „Dacă am nevoie să ajung undeva, folosesc transportul în comun, merg pe jos sau apelez la cineva care are mașină. Nu vreau să am grijă de asigurare, revizii, combustibil și toate celelalte cheltuieli doar pentru că așa se consideră normal”, spune tânărul pentru Click!.

La 32 de ani, Irina gândește la fel. Pentru ea, faptul că nu are o mașină personală nu înseamnă că este mai puțin independentă. Atunci când are nevoie de un autoturism, preferă să găsească o soluție pe moment. „Aș prefera să dau banii pe o vacanță sau pe lucruri pe care chiar le folosesc și care îmi fac plăcere. Dacă am nevoie de o mașină o dată sau de două ori, pot găsi o alternativă”, spune Irina.

Mașina nu mai este pe lista de priorități

Opțiunea celor doi tineri se regăsește și în rezultatele unui sondaj realizat pe 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 29 de ani. 27% dintre participanți spun că este puțin probabil să își cumpere o mașină în următorii trei ani, iar 12% consideră că un autoturism ar fi un angajament financiar inutil.

Pentru aceștia, soluția este mai degrabă să folosească transportul public, să meargă pe jos sau să împrumute o mașină atunci când au nevoie. Schimbarea nu înseamnă că tinerii au renunțat la ideea de a folosi o mașină, ci că nu mai consideră obligatoriu să o dețină. Aproape jumătate dintre cei chestionați, 47%, spun că văd autoturismul ca pe un obiect strict practic, asemănător unui aspirator sau unei mașini de tuns iarba. Cu alte cuvinte, mașina este apreciată pentru ceea ce poate face, nu neapărat pentru statutul pe care îl oferă proprietarului.

Pe ce preferă să-și cheltuiască banii

În locul unei mașini, tinerii își îndreaptă atenția către alte lucruri. 19% dintre participanți spun că ar prefera să cheltuiască bani pe telefoane, jocuri și alte produse de tehnologie. Pentru 27%, sănătatea mintală și îngrijirea personală sunt priorități, în timp ce 23% aleg mesele în oraș sau mâncarea comandată.

O altă categorie, de 11%, ar prefera să cheltuiască banii pe cafele de specialitate decât să îi pună deoparte pentru cumpărarea unei mașini. În același timp, 43% dintre cei chestionați spun că s-ar simți confortabil să împrumute o mașină atunci când au nevoie de una. Pentru ei, ideea de a avea acces la un autoturism este mai importantă decât cea de a suporta zi de zi costurile unei mașini proprii. Astfel, întreținerea, asigurarea, combustibilul și parcarea devin cheltuieli pe care unii tineri preferă să le evite, mai ales dacă folosesc rar mașina.

De ce se schimbă mentalitatea

Adam Craddock, expert în asigurări auto, consideră că schimbarea are legătură cu felul în care tinerii își stabilesc prioritățile și cu dorința de a avea mai multă flexibilitate. Pentru această generație, o cheltuială permanentă pentru un bun folosit doar ocazional nu mai pare la fel de justificată ca în trecut.

Pentru o generație care pune preț pe flexibilitate, se pare că accesul la o mașină atunci când are nevoie de ea este mult mai atractiv decât deținerea uneia”, spune Adam Craddock. Acesta adaugă: „Pentru mulți adulți tineri, deținerea unei mașini nu este privită ca o posesie de preț sau un simbol al statutului. Este un obiect practic, funcțional și o alegere de stil de viață făcută intenționat".

 

Ghid de cumpărături

aluziva monica tatoiu jpg
VideoScandal total între Aluziva și Monica Tatoiu! Subiectul pe care s-au contrazis dur: „Nu divorțezi decât dacă te bate” PrimeTime
horoscop
Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase Horoscop
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
Motivul pentru care Ilie Năstase s-a certat cu soția sa, Ioana. Nimeni nu se va aștepta la asta www.fanatik.ro
image
Insula unde locuitorii au găsit secretul prin care trăiesc peste 100 de ani. Toţi au un lucru în comun observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Câte zile de concediu fără plată poate lua un angajat. Ce spune exact Codul muncii și când poate refuza angajatorul playtech.ro
image
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!” Care e situaţia lui Radunovic şi a lui Mihai Popescu www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și... www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
Miss Austria jpg
Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani. Ce probleme de sănătate avea Lucia: „Ne-a părăsit mult prea devreme” Internațional
Istanbul jpg
Cât de scump a ajuns Istanbulul pentru turiști. „Un cocktail și o bere la 1.600 de lire” Actualitate
image png
Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său Internațional
image png
Panouri solare care se montează pe balcon. Cât costă acest sistem Internațional
dronă jpeg
RO-Alert în patru județe din Moldova! O posibilă dronă a fost semnalată venind dinspre țara vecină Național
Hacı Kırbaç frizer mustata turcia profimedia jpg
Are o mustață de peste un metru! Povestea frizerului turc care a ajuns o vedetă locală Fapt divers
Sorina Matei (2) jpg
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public Național
hotel iaht sunborn london profimedia (1) jpg
Iahtul care nu va pleca niciodată în larg! Hotelul plutitor se află în Londra Fapt divers
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net