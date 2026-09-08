Generația Z nu mai vrea mașină. Pentru ce vor tinerii să-și păstreze banii?

Permisul de conducere nu mai vine la pachet, pentru mulți tineri, și cu dorința de a avea o mașină. Generația Z începe să privească autoturismul mai degrabă ca pe o cheltuială decât ca pe un semn de independență. Un studiu arată că aproape jumătate dintre tinerii chestionați văd mașina doar ca pe un obiect practic, în timp ce alții ar prefera să dea banii pe tehnologie, ieșiri în oraș, îngrijire personală sau chiar o cafea bună.

Permisul de conducere nu mai vine la pachet și cu dorința de a avea propria mașină Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Șerban are 25 de ani și nu vrea mașină

Șerban are 25 de ani, deține un permis de conducere, dar nu are planuri să-și cumpere o mașină. Spune că, pentru moment, nu vede rostul unei cheltuieli atât de mari pentru un autoturism pe care nu l-ar folosi în fiecare zi. „Dacă am nevoie să ajung undeva, folosesc transportul în comun, merg pe jos sau apelez la cineva care are mașină. Nu vreau să am grijă de asigurare, revizii, combustibil și toate celelalte cheltuieli doar pentru că așa se consideră normal”, spune tânărul pentru Click!.

La 32 de ani, Irina gândește la fel. Pentru ea, faptul că nu are o mașină personală nu înseamnă că este mai puțin independentă. Atunci când are nevoie de un autoturism, preferă să găsească o soluție pe moment. „Aș prefera să dau banii pe o vacanță sau pe lucruri pe care chiar le folosesc și care îmi fac plăcere. Dacă am nevoie de o mașină o dată sau de două ori, pot găsi o alternativă”, spune Irina.

Mașina nu mai este pe lista de priorități

Opțiunea celor doi tineri se regăsește și în rezultatele unui sondaj realizat pe 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 29 de ani. 27% dintre participanți spun că este puțin probabil să își cumpere o mașină în următorii trei ani, iar 12% consideră că un autoturism ar fi un angajament financiar inutil.

Pentru aceștia, soluția este mai degrabă să folosească transportul public, să meargă pe jos sau să împrumute o mașină atunci când au nevoie. Schimbarea nu înseamnă că tinerii au renunțat la ideea de a folosi o mașină, ci că nu mai consideră obligatoriu să o dețină. Aproape jumătate dintre cei chestionați, 47%, spun că văd autoturismul ca pe un obiect strict practic, asemănător unui aspirator sau unei mașini de tuns iarba. Cu alte cuvinte, mașina este apreciată pentru ceea ce poate face, nu neapărat pentru statutul pe care îl oferă proprietarului.

Pe ce preferă să-și cheltuiască banii

În locul unei mașini, tinerii își îndreaptă atenția către alte lucruri. 19% dintre participanți spun că ar prefera să cheltuiască bani pe telefoane, jocuri și alte produse de tehnologie. Pentru 27%, sănătatea mintală și îngrijirea personală sunt priorități, în timp ce 23% aleg mesele în oraș sau mâncarea comandată.

O altă categorie, de 11%, ar prefera să cheltuiască banii pe cafele de specialitate decât să îi pună deoparte pentru cumpărarea unei mașini. În același timp, 43% dintre cei chestionați spun că s-ar simți confortabil să împrumute o mașină atunci când au nevoie de una. Pentru ei, ideea de a avea acces la un autoturism este mai importantă decât cea de a suporta zi de zi costurile unei mașini proprii. Astfel, întreținerea, asigurarea, combustibilul și parcarea devin cheltuieli pe care unii tineri preferă să le evite, mai ales dacă folosesc rar mașina.

De ce se schimbă mentalitatea

Adam Craddock, expert în asigurări auto, consideră că schimbarea are legătură cu felul în care tinerii își stabilesc prioritățile și cu dorința de a avea mai multă flexibilitate. Pentru această generație, o cheltuială permanentă pentru un bun folosit doar ocazional nu mai pare la fel de justificată ca în trecut.

„Pentru o generație care pune preț pe flexibilitate, se pare că accesul la o mașină atunci când are nevoie de ea este mult mai atractiv decât deținerea uneia”, spune Adam Craddock. Acesta adaugă: „Pentru mulți adulți tineri, deținerea unei mașini nu este privită ca o posesie de preț sau un simbol al statutului. Este un obiect practic, funcțional și o alegere de stil de viață făcută intenționat".