Nu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu”

Majoritatea românilor au făcut un obicei din a aduna sticlele de PET în mai mulți saci, pe care îi duc ulterior la reciclat pentru o anumită sumă de bani. Unul dintre dezavantajele acestui proces este coada care se formează la aparate.

Cum scapi de stat la cozi pentru reciclare Foto: Shutterstock

Un tânăr creator de conținut din Dorohoi le-a prezentat urmăritorilor săi noul punct de colectare care elimină această problemă.

Cum funcționează noul aparat instalat în Dorohoi

Adiță de la țară, un tânăr creator de conținut, a arătat urmăritorilor săi de pe Tiktok noul punct de colectare al sticlelor SGR, instalat în Dorohoi, județul Botoșani. Punctul de colectare este diferit față de cele tradiționale: tot ce trebuie făcut este instalarea aplicației Easy Eco, scanarea unui cod QR, aruncarea sacului în fantă, iar aparatul va aduna automat sticlele. În 24 de ore, bani vor fi virați în aplicație.

„Vreau să vă arăt cât de simplu puteți recicla, fără să mai stați la coadă ca să introduceți fiecare sticlă în aparat. Totul se face prin aplicația iziEco.

După ce vă creați contul și adăugați metoda de plată, selectați opțiunea pentru generarea unui cod QR. Scanați codul, iar aplicația vă oferă un cod unic, pe care îl lipiți pe sacul cu ambalaje. Apoi îl lăsați în punctul de colectare.

Procesul este extrem de simplu: scanezi, lipești codul pe sac și îl predai. Banii intră în cont în aproximativ 24 de ore. Nu mai e nevoie să introduceți fiecare sticlă în aparat, totul se face rapid și automat”, a prezentat Adi într-un filmuleț de pe TikTok.

SGR: cifre și impact

Potrivit RetuRO, 3,6 miliarde de ambalaje SGR au fost colectate în perioada ianuarie-august 2025. Rata de colectare a fost de 79% în primele șapte luni, demonstrând eficiența sistemului și implicarea românilor în promovarea unei economii circulare.

RetuRO SGR funcționează pe principiul „not for profit” și a fost creată de un consorțiu de patru acționari:

Asociația Berarii României pentru Mediu (30%)

Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%)

Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%)

Statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%)

În iulie 2025, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că analizează extinderea SGR și la alte tipuri de ambalaje, cum ar fi borcanele și cartoanele de lapte, pentru a crește rata de reciclare și a reduce impactul asupra mediului.