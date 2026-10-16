Se vinde o clădire emblematică din București. Suma uriașă cerută pe Palatul Telefoanelor

O clădire emblematică din București a fost scoasă la vânzare. Se cer peste 20 de milioane de euro pentru Palatul Telefoanelor, care se află pe calea Victoriei. Compania de telecomunicații Orange este compania care scoate la vânzare clădirea.

Palatul Telefoanelor, București Foto: b365.ro

Chiria a ajuns la 90 de euro/mp/lună, adică cu 50% mai mult decât acum un an, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Nivelul este de patru ori peste cel mai scump birou din Capitală, de 22 euro/mp, scrie Ziarul Financiar.

Cât se cere pe Palatul Telefoanelor

Proprietarul clădirii este Orange România și a stabilit ca prețul net de vânzare să fie 25,87 mil. euro. Proprietatea are 2.252 mp de teren intravilan în total, din care 1.953 mp la adresa Calea Victoriei nr. 35 şi 299 mp pe strada Matei Millo nr. 5A. Astfel, un metru pătrat ajunge la circa 2.200 de euro. În anunț clădirea este catalogată drept imobil mixt, cu funcţiuni comerciale, de birouri şi tehnice.

Decizia vine la mai puţin de doi ani după ce operatorul de telecomunicaţii a redeschis clădirea, în noiembrie 2024. Palatul Telefoanelor a beneficiat de un efort financiar de peste 7 milioane de euro, sumă ce include atât investițiile realizate de Orange România, cât și lucrări mai vechi.

Clădirea a fost consolidată în trecut

După primul val de consolidări din perioada 1995–2001, clădirea a fost supusă din 2018 unor noi intervenții pentru a fi adusă la cele mai recente norme de siguranță seismică și securitate la incendiu.

„Suntem mândri că am readus la viaţă Palatul Telefoanelor şi, totodată, conştienţi de responsabilitatea pe care o avem de a conserva această clădire emblematică. Fiind monument istoric, redeschiderea Palatului Telefoanelor a presupus un efort considerabil, precum şi investiţii semnificative", declara în noiembrie 2024 Julien Ducarroz, CEO-ul Orange Romania.

Inaugurat pe 24 aprilie 1933 în prezența Regelui Carol al II-lea, imobilul a fost conceput după planurile arhitectului american Louis Seabury Weeks și definitivat de românul Edmond Van Saanen-Algi. Cu o înălțime inițială de 52 de metri, clădirea a fost ulterior extinsă și supraetajată în anii '40. Astăzi, imobilul figurează pe Lista Monumentelor Istorice și este situat în Zona Protejată Calea Victoriei, având grad maxim de protecție.