 Un nou lanț de magazine cu prețuri accesibile vine în România. Când sunt programate primele deschideri
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Un nou lanț de magazine cu prețuri accesibile vine în România. Când sunt programate primele deschideri

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Piața de retail din România se pregătește pentru intrarea unui nou jucător internațional. Flying Tiger Copenhagen, brandul danez cunoscut pentru produsele accesibile destinate casei, jucăriile și articolele de papetărie, va deschide primele magazine în România în 2027. Extinderea este realizată în parteneriat cu Balfin Group, conglomeratul de investiții fondat de omul de afaceri albanez Samir Mane, primul miliardar în dolari al Albaniei inclus în clasamentul Forbes al miliardarilor lumii.

Piața de retail din România se pregătește pentru intrarea unui nou jucător internațional.
Piața de retail din România se pregătește pentru intrarea unui nou jucător internațional. Foto: Dreamstimes

Flying Tiger Copenhagen ajunge în România. Ce produse vor găsi clienții

Retailerul danez se pregătește să intre pe piața locală cu un concept comercial bazat pe o gamă variată de produse la prețuri accesibile. Oferta include jucării, obiecte decorative, accesorii pentru locuință, ustensile de bucătărie, articole de papetărie și produse pentru petreceri.

Unul dintre elementele distinctive ale brandului este diversitatea produselor și actualizarea frecventă a sortimentului. Astfel, magazinele sunt concepute pentru cumpărături în care clienții pot descoperi periodic articole noi pentru uz personal sau pentru locuință.

Compania a fost fondată la Copenhaga, în 1995, și a ajuns la o rețea de peste 1.100 de magazine, prezentă în mai mult de 45 de piețe din Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Intrarea în România reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea regională a retailerului, într-un context în care piața locală continuă să atragă branduri internaționale din segmentul produselor accesibile.

Plan de extindere cu 87 de magazine în trei țări

România se numără printre piețele vizate de un plan de dezvoltare comun al Flying Tiger Copenhagen și Balfin Group. În următorii cinci ani, cele două companii intenționează să deschidă 87 de magazine în România, Bulgaria și Croația.

Deocamdată, partenerii nu au precizat câte unități vor reveni pieței românești și nici orașele în care vor fi amplasate primele magazine. Calendarul anunțat prevede însă că debutul operațiunilor în România va avea loc în 2027.

Numărul total de magazine planificate pentru cele trei țări arată amploarea strategiei regionale, însă ritmul concret al deschiderilor va depinde de implementarea planului comercial.

Cine este Samir Mane, omul de afaceri din spatele extinderii

Intrarea brandului danez pe piața românească se va realiza prin colaborarea cu Balfin Group, un grup de investiții cu activități în mai multe sectoare, printre care retailul, imobiliarele, turismul, mineritul și serviciile bancare.

Grupul a fost fondat de Samir Mane, om de afaceri albanez care a devenit, în 2025, primul miliardar în dolari din Albania inclus în clasamentul Forbes al miliardarilor lumii. La acel moment, averea sa netă era estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Referindu-se la extinderea colaborării cu retailerul danez, Samir Mane a declarat, potrivit Economica.net:

„Rezultatele obținute împreună cu Flying Tiger Copenhagen au demonstrat soliditatea parteneriatului nostru și potențialul pentru o creștere suplimentară. Extinderea în România, Bulgaria și Croația duce colaborarea noastră la un nou nivel și aduce brandul pe trei piețe importante din UE. Pentru Balfin Group, acest acord reflectă angajamentul nostru de a construi parteneriate pe termen lung și de a dezvolta branduri internaționale de succes la o scară europeană tot mai mare”.

Prin intrarea Flying Tiger Copenhagen, consumatorii din România ar urma să aibă acces la un nou concept de magazine specializate în produse diverse și accesibile. Detaliile privind amplasarea unităților, numărul acestora și calendarul extinderii locale nu au fost încă anunțate.

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