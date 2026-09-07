Un bărbat din București a fost arestat din greșeală. Polițiștii l-au confundat cu adevăratul hoț

Situație neașteptată pentru un bărbat din București, care a fost pedepsit pentru un furt pe care nu l-a comis. Acesta a petrecut aproape o lună de zile în închisoare, deși nu era autorul furtului, după ce adevăratul hoț s-ar fi folosit, la întâmplare, de un nume. Întâmplarea a făcut ca polițiștii să îl identifice pe baza acestuia.

Persoană aflată în spatele gratiilor. Foto: Shutterstock

După ce a primit control judiciar, suspectul a dispărut, iar mandatul de arestare a fost emis pe numele unei persoane nevinovate. Deși bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că nu este implicat în furt, aceștia nu l-ar fi ascultat și au continuat cercetările pe numele său.

O confuzie l-a privat de libertate pe un bărbat din Capitală

Pe 28 noiembrie 2024, polițiștii de la Secția 2 au fost sesizați că, dintr-un centru comercial din Sectorul 1, dintr-o societate comercială, ar fi fost furate anumite bunuri. Oamenii legii au prins un bărbat suspectat că ar fi comis furtul.

Totuși, acesta nu avea asupra sa actul de identitate, astfel că polițiștii i-au solicitat datele de identificare. Bărbatul ar fi furnizat verbal un nume, iar oamenii legii au identificat în baza de date o persoană care semăna cu acesta și au continuat cercetările pe identitatea respectivă.

„Întrucât persoana depistată nu avea asupra sa un act de identitate, pentru stabilirea identității acesteia i-au fost solicitate datele de identificare, pe care le-a furnizat verbal. În baza datelor furnizate, persoana a fost identificată, iar, ulterior, activitățile specifice de cercetare penală au fost desfășurate pe identitatea astfel stabilită”, transmite DGPMB.

Ce au stabilit oamenii legii

Persoana identificată a fost reținută 24 de ore, apoi plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. După ce nu s-a mai prezentat la poliție, pe numele său a fost emis un mandat de arestare. Numai că bărbatul identificat nu era autorul furtului: se afla în Austria la momentul faptei și nu avea nicio legătură cu aceasta.

La revenirea în România, a fost arestat și a petrecut aproape o lună în închisoare, până când verificarea imaginilor de supraveghere a arătat că nu era persoana surprinsă la locul faptei.

Ulterior, anchetatorii au stabilit identitatea reală a suspectului, iar Poliția Capitalei a dispus verificări interne pentru a stabili cum a fost făcută identificarea și dacă au fost respectate procedurile.

„Verificările vizează, de asemenea, stabilirea identității reale a persoanei care ar fi săvârșit fapta de furt calificat și clarificarea tuturor împrejurărilor care au condus la situația constatată”, precizează DGPMB.

Totodată, procurorul de ședință a declanșat din oficiu verificări cu privire la o posibilă infracțiune de fals privind identitatea.

„Astfel, prin actul de sesizare din oficiu au fost declanșate cercetări, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 împreună cu structura de poliție competentă, în vederea desfășurării activităților specifice de cercetare penală”, mai transmite Poliția Capitalei.