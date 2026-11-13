Secretul oamenilor care trăiesc peste 100 de ani. Dieta simplă, cu ingrediente pe care le găsești în orice piață

Secretul unei vieți lungi și lipsite de boli nu stă în suplimente costisitoare sau în produse exotice greu de găsit, ci în alimente simple, pe care românii le au deja la îndemână în piețe și supermarketuri la prețuri extrem de accesibile.

Secretul unei vieți lungi se găsește în piață Foto: pexels

Potrivit publicației Blic, parte a trustului Ringier, locuitorii din așa-numitele Zone Albastre – regiuni celebre din lume pentru numărul record de centenari, precum Sardinia (Italia), Ikaria (Grecia) și Okinawa (Japonia) – au în comun o dietă bazată pe fasole, linte, legume, fructe, nuci și cereale integrale.

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Deși tradițiile culinare diferă de la o țară la alta, numitorul comun al acestor regiuni este predominanța produselor vegetale și a alimentelor cât mai puțin procesate. Cercetările asupra dietei de tip mediteranean confirmă impactul major al acestui stil alimentar asupra sănătății inimii și a vaselor de sânge.

Mai exact, un studiu publicat în prestigioasa revistă medicală The New England Journal of Medicine a demonstrat că o alimentație mediteraneană suplimentată cu ulei de măsline extravirgin sau nuci poate reduce cu aproximativ 30% riscul unor evenimente cardiovasculare majore.

Oamenii de știință subliniază, de asemenea, importanța diversității: consumul a circa 30 de tipuri diferite de plante pe săptămână contribuie la un microbiom intestinal mult mai sănătos. Printre pilonii principali ai acestei alimentații se numără:

Leguminoasele (fasolea, lintea și năutul): surse excelente de proteine vegetale și fibre;

Legumele de sezon: morcovi, ceapă, varză, roșii și ardei;

Fructele: consumate zilnic, de preferat în stare naturală;

Nucile și semințele: bogate în grăsimi nesaturate și fibre;

Cerealele integrale: ovăz, orz și pâine integrală;

Uleiul de măsline: o sursă esențială de grăsimi sănătoase.

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Vestea bună este că multe dintre ingredientele de bază din Zonele Albastre fac deja parte din bucătăria tradițională românească și au prețuri modice. Fasolea poate înlocui cu succes carnea la câteva mese pe săptămână, iar o ciorbă de linte, o mâncare de fasole sau o salată de năut sunt opțiuni nutritive și foarte ieftine.

În supermarketurile și piețele din România, coșul de cumpărături pentru o astfel de alimentație arată astfel: