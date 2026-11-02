 Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește
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Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește

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Diana Bart a revenit în atenția prietenilor virtuali cu o rețetă simplă, gustoasă și mai sănătoasă de salată de boeuf, pregătită cu o maioneză „falsă”, realizată din ingrediente care au un conținut mai redus de grăsimi decât maioneza clasică. Prezentatoarea de televiziune le-a arătat urmăritorilor săi cum pot prepara unul dintre cele mai îndrăgite aperitive românești într-o variantă mai ușoară, fără să renunțe la gustul delicios.

Diana Bart.
Diana Bart. Foto: Instagram

Vedeta a venit cu o alternativă la rețeta tradițională, în special în ceea ce privește maioneza, ingredientul care oferă salatei textura cremoasă, dar care poate avea și un aport caloric ridicat. În locul variantei clasice, Diana Bart folosește iaurt grecesc, muștar și ulei de măsline.

Cum prepară Diana Bart maioneza fără ouă pentru salata de boeuf

Prezentatoarea a explicat că secretul rețetei sale începe chiar de la prepararea maionezei. Aceasta folosește iaurt grecesc cu 10% grăsime, pe care îl combină cu muștar dulce, sare, piper și puțin ulei de măsline. De asemenea, recomandă folosirea unui muștar fără zahăr adăugat și, dacă este posibil, a unuia care conține și boabe de muștar.

Potrivit Dianei Bart, rezultatul este o compoziție cremoasă, care nu se taie și care se încorporează foarte bine în legumele tocate. Vedeta a împărtășit rețeta cu urmăritorii săi și a explicat de ce preferă această variantă în locul maionezei obișnuite.

„Salata de boeuf delicioasă și fără de păcat se poate și, credeți-mă, chiar e cea mai bună salată de vită pe care am mâncat-o vreodată. Și asta pentru că, să începem cu maioneza. Bine, maioneză, mult spus.

E un iaurt grecesc mai gras și cremos, de 10%, amestecat cu muștar dulce, ideal fără zahăr adăugat, sare, piper și ulei de măsline. Iar dacă muștarul mai are și boabe în el, cu atât mai bine. Amestecăm, amestecăm, sărăm până obținem gustul care ne place și gata maioneza noastră. Lejeră, proteică, cu grăsimi sănătoase din uleiul de măsline, iar vestea bună e că nu se taie niciodată”, a spus vedeta pe Instagram. 

Ce ingrediente folosește Diana Bart pentru salata de boeuf

Pe lângă maioneza pregătită din iaurt grecesc, prezentatoarea acordă o atenție deosebită și modului în care sunt fierte și tocate legumele. Unul dintre trucurile sale este să fiarbă cartofii în coajă, fără să îi lase să se înmoaie prea mult. Aceștia trebuie să rămână fermi, astfel încât să poată fi tăiați în cubulețe mici, fără să se transforme într-un piure.

Diana Bart folosește și legumele rămase din supa de pui, respectiv morcovi și puțin păstârnac, la care adaugă piept de pui sau de curcan. Un alt ingredient pe care nu îl omite este mazărea, pe care o include în salată atât pentru gust, cât și pentru aportul de fibre.

„Și da, eu pun în salata mea de boeuf boabe de mazăre, pentru că așa făceau și mama, și bunica. Aduc un plus de fibre și de gust.

Să trecem și la celelalte legume. Cartofii, pe care i-am fiert în coajă, dar nu până se sfărâmă, ci doar cât să intre furculița bine în ei, că altfel nu mai sunt buni de nimic. Noi vrem cartofi fierți, dar fermi. Alegeți cartofii special pentru fiert, cei pe care scrie chiar așa pe etichetă sau, și mai bine, întrebați în piață, pentru că acolo-s cei mai buni.

Adăugăm și legumele pe care le-am avut în supa de pui: morcovii, puțin păstârnac și, bineînțeles, pieptul de pui sau de curcan. Totul tocat mărunt, mărunt. Acesta este secretul ca salata să se lege bine, să fie densă, vâscoasă, exact cum îmi place mie.

Și castraveții murați, pe care îi toc la fel, aproape în miniatură. Ce plăcere să-i simți atât de crocanți! Amestecăm, amestecăm cu putere până când toată maioneza noastră se încorporează perfect și leagă ingredientele.”

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