Arome marocane în farfurie: vinete cu mirodenii

În doar 30 de minute, aceste vinete marocane se transformă într‑un mic ritual de frumusețe culinară. Sunt moi, parfumate și puse în valoare cu ajutorul unor mirodenii care aduc Marocul direct în bucătărie.

Coapte la cuptor, vinetele devin nu doar mai ușoare, ci și mai bogate în efecte benefice. Fibrele pe care le conțin susțin digestia, iar antioxidanții pe care ți-i aduce conferă pielii o textură catifelată ce te face să simți că ai grijă de tine cu fiecare înghițitură. Aceasta rețetă cu vinete și ardei este rapidă, exotică, perfectă pentru toți cei care vor să se răsfețe fără să piardă prea mult timp cu gătitul.

Ingrediente pentru trei porții

3 ardei

1 vânătă mare

40 ml ulei

1 ceapă

chimen

paprika

3 căței de usturoi

400 ml roșii tocate

100 ml apă

30 g pastă harissa

sare

piper

pătrunjel

Mod de preparare

Încingi cuptorul la 220 °C. Coci ardeii în cuptor, apoi îi descojești și-i toci. Tai vânăta felii de aproximativ un centimetru, pe care le sărezi. Le lași 30 de minute să iasă amărala, apoi le ștergi cu prosoape de hârtie.

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Le ungi cu jumătate din cantitatea de ulei și le pui într-o tavă tapetată. Le coci 20 de minute, întorcându-le pe cealaltă parte la jumătatea timpului.

Încingi uleiul rămas într-o tigaie și călești ceapa tocată. După patru-cinci minute, adaugi chimenul, usturoiul pisat și paprika, după gust.

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După un minut, pui roșiile pasate, harissa, ardeii, torni apa și lași aromele să se pătrundă. Ții să fiarbă până când scade sosul. Îl torni peste vinetele coapte și servești cu pătrunjel tocat.

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