 Arome marocane în farfurie: vinete cu mirodenii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Arome marocane în farfurie: vinete cu mirodenii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În doar 30 de minute, aceste vinete marocane se transformă într‑un mic ritual de frumusețe culinară. Sunt moi, parfumate și puse în valoare cu ajutorul unor mirodenii care aduc Marocul direct în bucătărie.

image

Coapte la cuptor, vinetele devin nu doar mai ușoare, ci și mai bogate în efecte benefice. Fibrele pe care le conțin susțin digestia, iar antioxidanții pe care ți-i aduce conferă pielii o textură catifelată ce te face să simți că ai grijă de tine cu fiecare înghițitură. Aceasta rețetă cu vinete și ardei este rapidă, exotică, perfectă pentru toți cei care vor să se răsfețe fără să piardă prea mult timp cu gătitul.

Ingrediente pentru trei porții

3 ardei

1 vânătă mare

40 ml ulei

1 ceapă

chimen

paprika

3 căței de usturoi

400 ml roșii tocate

100 ml apă

30 g pastă harissa

sare

piper

pătrunjel

Mod de preparare

Încingi cuptorul la 220 °C. Coci ardeii în cuptor, apoi îi descojești și-i toci. Tai vânăta felii de aproximativ un centimetru, pe care le sărezi. Le lași 30 de minute să iasă amărala, apoi le ștergi cu prosoape de hârtie.

Te-ar mai putea interesa și: Vinete la grătar cu sos de pătrunjel

Le ungi cu jumătate din cantitatea de ulei și le pui într-o tavă tapetată. Le coci 20 de minute, întorcându-le pe cealaltă parte la jumătatea timpului.

Încingi uleiul rămas într-o tigaie și călești ceapa tocată. După patru-cinci minute, adaugi chimenul, usturoiul pisat și paprika, după gust.

Vezi și: Salata de vinete în stil arabesc. Cum se face Baba Ganoush

După un minut, pui roșiile pasate, harissa, ardeii, torni apa și lași aromele să se pătrundă. Ții să fiarbă până când scade sosul. Îl torni peste vinetele coapte și servești cu pătrunjel tocat.

FOTO: Shutterstock

Ghid de cumpărături

gainusa, rifai și maruta jpg
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mă furnică să zic mai multe” PrimeTime
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
#Exclusiv Click!
VideoAndreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă” PrimeTime
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
Pleacă Șumudică înainte de CFR – FCSB?! „Suntem prima candidată la retrogradare. Trebuie 6-7 jucători”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cât câștigă un muncitor în construcții în Norvegia. Lucrează mai puțin de 40 de ore pe săptămână observatornews.ro
image
Un turist a făcut grătar în Creta, în vila în care era cazat, iar câteva ore mai târziu a fost arestat www.antena3.ro
image
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6 www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Cine ar putea fi obligat să își instaleze baterii de stocare. Ce se schimbă pentru românii care vor panouri fotovoltaice playtech.ro
image
„E deja la antrenament”. Informații exclusive despre ultimele două transferuri ala Rapidului. Bomba de 600.000 de euro! www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Eugenie a dezvăluit numele regal pe care l-a primit singura ei fiică. Ce semnificație deosebită poartă okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
medium shot man praying floor jpg
Ce se întâmplă cu bărbații după o despărțire. Cercetătorii au descoperit o perioadă de risc Dezvoltare personală
imagine principala jpg
Inovații în industria de live casino Pentru Femei
Paris Jackson foto Profimedia jpg
„Îți pun călușul în gură și te electrocutează!” Fiica lui Michael Jackson a făcut terapie cu șocuri! Pentru Femei
couple with cup coffee outside cafe jpg
Iubitorii de cafea trebuie să știe asta! Oamenii de știință au găsit o legătură între consumul de cafea, grăsimea corporală și nivelul de testosteron Îngrijire personală
clickpentrufemei ro pexels thepaintedsquare 583843 jpg
Cip de 2nm, titan și trei camere identice - ce face cu adevărat diferența la noul flagship Apple Pentru Femei
close up beautiful girl portrait with curly hair jpg
Se schimbă norocul pentru aceste 4 zodii. Venus le aduce iubire, bani și oportunități Dezvoltare personală
GettyImages 888505566 jpg
A trăit printre cimpanzei și a schimbat știința. Povestea extraordinară a cercetătoarei Jane Goodall Pentru Femei
Natalie Imbruglia foto Profimedia jpg
Gestul disperat la care a recurs Natalie Imbruglia atunci când voia să devină mamă și nu avea iubit Pentru Femei
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net