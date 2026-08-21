Budincă de pepene, desertul răcoros care aduce sezonul estival în fiecare linguriță

Această budincă de pepene galben este tipul de desert care îți promite un moment de relaxare și bucurie încă de la prima linguriță. Ușoară, catifelată și plină de aroma dulce și parfumată a pepenelui, are acel farmec estival care te face să îți dai voie să te oprești puțin, chiar și într‑o zi aglomerată.

Textura fină a acestui desert de budincă de pepene se împletește cu hidratarea naturală a pepenelui, transformându-l într‑un răgaz binevenit pentru corp și minte. Este o alegere potrivită pentru cei care care iubesc preparatele dulci, dar fresh. Poate fi integrat în orice meniu, în zilele în care cauți ceva răcoros, dar memorabil.

Ingrediente pentru patru porții

250 g zahăr

300 g miez de pepene galben

100 g amidon de porumb

1 lingură unt

1 plic zahăr vanilat

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Mod de preparare

Amesteci zahărul cu un pahar cu apă și pepenele galben pasat. Le pui pe foc mic până capătă aspect de dulceaţă. Dai deoparte. Combini amidonul cu laptele, treptat, pentru a se dizolva fără să formeze cocoloaşe.

Înglobezi laptele în amestecul de pepene, apoi untul frecat cu zahărul vanilat. Pui iar amestecul pe foc până ajunge la punctul de fierbere. Fierbi două minute, amestecând continuu. Torni totul în forme de budincă şi laşi la răcit înainte de a transfera budinca la frigider.

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Laşi la rece minimum trei ore sau peste noapte. La servire, întorci formele cu susul în jos şi le ornezi după imaginaţie.

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