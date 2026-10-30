5 tipuri de alimente din congelator de care trebuie să scapi azi

Congelatoarele reprezintă unul dintre acele locuri care tind să fie trecute cu vederea în timpul curățeniei, așa că ajungi să descoperi o mulțime de alimente uitate. Cum produsele congelate au o durată de valabilitate lungă, poate fi dificil să știi ce să arunci. Vezi dacă te ajută lista noastră!

congelator istock jpg Foto: IStock

Înghețarea alimentelor împiedică risipa, dar orice aliment care a expirat sau pe care l-ai cumpărat cu ceva timp în urmă și știi că nu-l vei mai folosi ar trebui să fie aruncat din congelator.

Orice nu are termen de valabilitate

Dacă nu găsești o dată de expirare notată pe pachet, atunci aruncă o privire asupra calității. Dacă mai multe pachete sunt înghețate într-un singur bloc uriaș sau există o acumulare excesivă de gheață, ai toate indiciile necesare pentru a elimina tot ce ai păstrat în congelator.

Toate alimentele în pachete deschise

Toate pachetele deschise, cum ar fi unul de mazăre congelată sau afine, care se varsă de fiecare dată când cauți ceva în congelator, ar trebui folosite sau aruncate. În orice caz, ar trebui să ai grijă ca, înainte de a depozita orice în congelator, să pui respectivul pachet într-o pungă pe care o legi cu sfoară și pe care notezi ce conține pachetul și care este termenul de valabilitate.

Orice alimente se află în recipiente aproape goale

Cu excepția cazului în care știi că vei folosi ceva din unele caserole aproape goale din congelator, cel mai bine este să elimini recipientele în care nu se mai găsesc multe alimente. Este cel mai bun mod de a elibera spațiu pentru a depozita, la nevoie, alimente noi, proaspete.

Toate produsele pe care le-ai uitat

Ții în congelator pachete mai mari sau mai mici cu alimente despre care nu știi cu exactitate ce sunt și pe care nu ai notat nimic? Acel lucru care a stat în congelator de mult timp ar fi bine să dispară din congelator, mai ales că nu ești sigură ce este sau de cât timp se află acolo.

Orice aliment care poate fi confundat cu altul

Când nu știi cu precizie ce se află într-un pachet din congelator, ai toate șansele să-l confunzi cu altceva și să fii dezamăgită când ajungi să-l adaugi într-o mâncare de pildă, după ce l-ai decongelat. Mai rău, ai putea să adaugi respectivul aliment într-un preparat culinar, să nu fie nici pe departe ceea ce credeai și să-ți afecteze gustul întregii mâncări. Prin urmare, elimină din congelator tot ceea ce este suspect, fără date privind conținutul sau termenul de valabilitate!