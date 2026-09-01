Cum să păstrezi ouăle proaspete cât mai mult timp. Se pot congela?

O gospodină ne arată ce să faci ca să păstrezi ouăle proaspete pentru mai mult timp. Este un truc extrem de simplu, iar ulterior, la consum, diferența este insesizabilă. Nazarica Berciu, cunoscută în mediul online pentru rețetele și trucurile ei, a făcut acest test.

Ouă. Foto: pixabay.com

Oul este un aliment extrem de versatil și se poate folosi în multe mâncăruri. Cu toate acestea, el se strică repede, însă o gospodină ne explică ce trebuie să facem pentru a-l păstra proaspăt pentru mult timp.

Cum să păstrezi ouăle proaspete pentru mai mult timp

Gospodina Nazarica Berciu a recunoscut că a găsit acest truc simplu pe un grup de grădinărit bio și a decis să-l încerce și ea. Aceasta deține mai multe găini și sunt perioade în care fac ouă mai multe, dar și perioade în care culege mai puține.

Aceasta a căutat metoda ideală pentru a păstra ouăle din perioadele în care găinile sunt mult mai harnice și a găsit-o: congelarea. A congelat câteva, a fiert unul și l-a comparat cu unul proaspăt.

Diferența dintre un ou proaspăt și unul congelat

În continuare, gospondina a menționat faptul că mai are la congelator și ouă gata bătute, perfecte pentru o omletă. Cele pe care le congelează întregi, crude, le prepară doar prin fierbere. Diferența dintre ele este insesizabilă. După ce l-a fiert timp de zece minute a constatat că la textură cel care fusese congelat este puțin diferit, gălbenușul fiind mai cleios, însă gustul este similar cu cel proaspăt.

„Găinile au perioade în care fac mai multe ouă decât putem noi consuma, dar și perioade în care nu ouă mai deloc, iarna, așa ca eram în căutarea unor metode simple de a păstra ouăle pentru atunci.

Așa că am făcut un test: am congelat câteva ouă, apoi am fiert unul dintre ele și l-am comparat cu un ou fiert proaspăt. Sunt foarte bune amândouă, iar diferența de gust nu mi s-a părut sesizabilă, doar textura gălbenușului e un pic diferită”, a mărturisit gospodina pe pagina sa de Instagram.

Românii au apreciat ideea

Utilizatorii s-au arătat încântați de idee. „Super! Sunteți un exemplu împotriva risipei. Vă salut și felicit”.

„Cât trăiește, omul învață! E cel mai bun exemplu. Să evităm risipa!”

„Mulțumim, sunteți o scumpă”

În același timp, un alt utilizator a venit, la rândul său, cu o recomandare. „Eu congelez în recipiente din sticlă, plasticul e foarte nociv. Sănătate! Ne sunteți de mare ajutor!!”